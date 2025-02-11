Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 189 Hiệp Bình Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
● Triển khai quay/chụp theo kịch bản/kế hoạch/sự kiện của công ty.
● Biên tập hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ video trên các nền tảng media.
● Xây dựng ý tưởng và đưa ra góp ý để có video sản phẩm giúp thu hút nhiều người xem và tương tác nhất.
● Hỗ trợ các tác vụ khác theo sự sắp xếp của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
● Kinh nghiệm trên 6 tháng ở lĩnh vực editor, biết thiết kế hình ảnh là một lợi thế
● Sử dụng thành thạo phần mềm edit video (Capcut, v.v...,)
● Tư duy sáng tạo tốt
● Tinh thần học hỏi, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc
● Có khả năng làm việc nhóm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
● Lương: Thỏa thuận theo năng lực
● Chế độ BHXH, BHYT, phép năm
● Team building, team dinner hàng năm
● Cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
