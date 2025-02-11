Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 189 Hiệp Bình Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức., Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

● Triển khai quay/chụp theo kịch bản/kế hoạch/sự kiện của công ty.

● Biên tập hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ video trên các nền tảng media.

● Xây dựng ý tưởng và đưa ra góp ý để có video sản phẩm giúp thu hút nhiều người xem và tương tác nhất.

● Hỗ trợ các tác vụ khác theo sự sắp xếp của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Kinh nghiệm trên 6 tháng ở lĩnh vực editor, biết thiết kế hình ảnh là một lợi thế

● Sử dụng thành thạo phần mềm edit video (Capcut, v.v...,)

● Tư duy sáng tạo tốt

● Tinh thần học hỏi, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc

● Có khả năng làm việc nhóm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương: Thỏa thuận theo năng lực

● Chế độ BHXH, BHYT, phép năm

● Team building, team dinner hàng năm

● Cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA ỐC TQK GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin