Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 86

- 88

- 92 Huỳnh Văn Bánh, P.15, Q.Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Chịu trách nhiệm quay dựng video sản phẩm cho các chiến dịch marketing. Đảm bảo thành phẩm đạt chất lượng, tuân thủ bản quyền và theo đúng bộ nhận diện thương hiệu của công ty.
- Phối hợp với các thành viên khác trong bộ phận Marketing lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản cho các buổi chụp hình, quay video;
- Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng và xử lý hậu kỳ cho các video về sản phẩm/ video viral/ video event, các clip review sản phẩm, các sự kiện, hoạt động của công ty;
- Sản xuất các loại hình video phục vụ công việc truyền thông trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok,…
- Xử lý âm thanh, hiệu ứng cho video.
- Sáng tạo cách thể hiện nội dung video mới theo trend và định hướng của thương hiệu.
- Các công việc khác liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Thành thạo những phần mềm dựng phim và đồ họa chuyên dụng như: Adobe Premiere, After effects, Photoshop, …
- Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu.
- Làm việc nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.
- Biết cách sắp xếp thời gian, việc cá nhân và có trách nhiệm trong công việc.
- Có năng khiếu về việc xây dựng hình ảnh, cảm thụ âm nhạc tốt
- Có khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng giải quyết vấn đề.
- Đảm bảo thời gian từng hạng mục theo kế hoạch.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15 - 20 triệu/tháng.
- Lương tháng 13 và thưởng theo thâm niên, năng lực.
- Môi trường có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Được tham gia hoạt động văn hóa công ty, du lịch hàng năm
- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAILISA

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: E3/16 Tổ 32, Khu Phố Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

