Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Quảng Cáo Oanh Trần làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 356 Tạ Quang Bửu, P.4, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai chiến dịch quảng cáo: Liên hệ, chọn lọc các kênh quảng cáo phù hợp. Phối hợp với đối tác để đảm bảo chiến dịch diễn ra suôn sẻ.

- Theo dõi và quản lý chiến dịch: giám sát hiệu suất của chiến dịch cũng như điều chỉnh các chính sách sao cho hiệu quả.

- Đánh giá hiệu quả chiến dịch: phân tích và đo lượng các kết quả và hiệu suất chiến dịch. Đưa ra lời khuyên để cải tiến cho các chiến dịch quảng cáo tiếp theo.

- Phối hợp với các bộ phận khác: hỗ trợ các hoạt động tiếp thị khác cũng như làm việc chặt chẽ để đảm bảo sự nhất quán trong chiến dịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ trung cấp Marketing trở lên

- Biết lập kế hoạch và triển khai Marketing cho công ty

- Kỹ năng viết lách tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn và tư duy logic để tạo ra các nội dung đáp ứng với mục tiêu đề ra

- Khả năng giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Quảng Cáo Oanh Trần Thì Được Hưởng Những Gì

- Bạn được làm việc trong môi trường ổn định, có cơ hội phát triển khi gắn bó lâu dài

- Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.

- Đi nghỉ dưỡng với công ty 1 lần trong năm.

- Tham gia các hoạt động thể thao do công ty tổ chức

- Thưởng Tết, lương tháng 13 và các chế độ thưởng, nghỉ các dịp lễ nhà nước

- Phát triển năng lực cá nhân

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Và Quảng Cáo Oanh Trần

