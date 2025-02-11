Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận Bình Thạnh

- TP HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch & sản xuất nội dung trên digital channels: Facebook, IG, tiktok, youtube, PR, website... Viết, trình bày nội dung, idea hình ảnh, video, inforgraphic, phối hợp với Design để sản xuất nội dung, quản trị chất lượng
- Viết kịch bản sự kiện, Sản xuất nội dung các ấn phẩm marketing như brochure, flyer,...
- Cung cấp ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch marketing
- Thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi ưu tiên từ 23 tuổi - 30 tuổi
- Trình độ học vấn: Đại học- Có kiến thức về Marketing & tư duy sáng tạo, am hiểu Content Marketing và các nhánh bên trong
- Văn phong chỉn chu, có thể điều chỉnh linh hoạt theo tính chất của từng sản phẩm, từng kênh đăng tải & từng đối tượng khách hàng khác nhau
- Có khả năng lập kế hoạch ngắn hạn theo tuần, tháng
- Có kinh nghiệm viết bài SEO
- Luôn có thái độ tích cực trong công việc và chủ động tìm kiếm giải pháp cho mọi vấn đề, tinh thần trách nhiệm cao
- Có khả năng viết nội dung Tiếng Anh
- Gửi Portfolio một số sản phẩm đã thực hiện (bài PR, bài SEO, các sản phẩm Content Marketing khác)

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng và các chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
- Du lịch: Team building hàng năm theo chính sách của công ty
- Cơ hội làm việc & đào tạo trong mồi trường chuyên nghiệp.
- Cơ hội thăng tiến trong công việc.
- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Orchids

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 192 pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

