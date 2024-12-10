Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Bliss làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bliss
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 25 Triệu

- Tạo chiến dịch quảng cáo Google Ads/Facebook Ads/Appstore Search Ads/Social Apps: FB, Tiktok, Instagram... cho các sản phẩm game của công ty cho thị trường toàn cầu,
- Tạo video Ads platforms: Unity Ads, Google Admobs, Adcolony, Vungle, Chartboost...
- Lập kế hoạch đẩy top/scale ở các thị trường lớn cho các sản phẩm tiềm năng;
- Làm việc với các đối tác từ Google, Unity, IronSrc,...;

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 3 năm chạy quảng cáo trên kênh Google Ads/Facebook Ads/AppleSearch Ads cho các game mobile (bắt buộc);
- Có tư duy, kiến thức về Marketing và thị trường mobile game (kinh nghiệm tối ưu kênh Google Ads với ngân sách lớn là 1 lợi thế).
- Có kinh nghiệm chạy quảng cáo game trên các nền tảng TikTok và Unity3D là một lợi thế.
- Hiểu và sử dụng thành thạo các công cụ trong Google Ads/Facebook Ads/Appstore Search Ads/Social Apps: FB, Tiktok, Instagram
- Có kinh nghiệm, kiến thức Community là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Bliss Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng theo dự án.
- 16 ngày nghỉ phép/năm.
- Làm việc 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh hoạt, trang phục tự do.
- Phụ cấp tiền cơm trưa, cung cấp thức uống và đồ ăn nhẹ hàng ngày.
- Khám sức khỏe định kỳ tại Phòng Khám Quốc tế.
- Mua bảo hiểm sức khỏe toàn diện PTI.
- Các hoạt động du lịch, vui chơi, ăn uống ngoại khóa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bliss

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bliss

Công Ty Cổ Phần Bliss

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 38 đường số 8, khu Hà Đô, phường 12, quận 10

Khu Vực

