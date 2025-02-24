Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
- Hà Nội:
- R4
- Royal City
- Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội
Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác theo xu hướng: facebook, tiktok, youtube....
Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch.
Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.
Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngànhDigital Marketing
Digital Marketing
Có thể đi làm fulltime, có laptop cá nhân
Yêu tích công việc MKT, kinh doanh
Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi
Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì
Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà
Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết,
Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao
Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến
Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên
Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,…)
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,… và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30. Nghỉ 4 ngày tuỳ chọn/ tháng
Địa điểm văn phòng:
R4- Royal City - Thanh Xuân, Hà Nội
Số 2 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội
Đối diện Toà CT5B - KĐT Xa La - Hà Đông, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
