Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Xây dựng, phát triển, quản trị nội dung website, fanpage và các mạng xã hội

Biên tập các thông tin trên các kênh truyền thông của công ty và mở rộng các kênh khác theo xu hướng: facebook, tiktok, youtube....

Thực hiện chạy quảng cáo trên các kênh truyền thông theo các chiến dịch.

Lên ý tưởng và triển khai các công việc tối ưu nội dung theo đúng kế hoạch được duyệt.

Phối hợp với các thành viên trong phòng và các phòng khác để thực hiện yêu cầu từ cấp trên.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm về ads

Tốt nghiệp các trường/trung tâm đào tạo về chuyên ngànhDigital Marketing

Có thể đi làm fulltime, có laptop cá nhân

Yêu tích công việc MKT, kinh doanh

Chăm chỉ cầu tiến, ham học hỏi

Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập dự kiến: 15-20M + + ( LC 7 - 9tr + %DS )

Miễn phí gửi xe tại Tòa nhà

Đầy đủ quyền lợi thưởng lễ tết,

Phát triển kỹ năng mềm, chuyên môn

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, cơ hội thăng tiến cao

Con người trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi, cầu tiến

Xét tăng lương định kỳ 1 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.

Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh, thưởng thâm niên

Quà tặng các ngày Lễ Tết và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,…)

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển hàng năm trong nước và nước ngoài.

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp tại các khu nghỉ dưỡng, du lịch nổi tiếng, Gala cuối năm Chào xuân,… và nhiều hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30. Nghỉ 4 ngày tuỳ chọn/ tháng

Địa điểm văn phòng:

R4- Royal City - Thanh Xuân, Hà Nội

Số 2 Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, Hà Nội

Đối diện Toà CT5B - KĐT Xa La - Hà Đông, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu Tư và Tư Vấn EUREKA

