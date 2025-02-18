Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác Marketing;
• Thực hiện công tác Marketing, chăm sóc khách hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Yêu cầu chung
• Là công dân Việt Nam, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự;
• Sức khỏe và ngoại hình: Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.
2. Yêu cầu chi tiết đối với vị trí chức danh tuyển dụng
• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh;
• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;
• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt;
• Tiếng Anh TOEIC 700 điểm hoặc tương đương; ưu tiên người thêm ngoại ngữ thứ hai trở lên;
• Nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
HỒ SƠ DỰ TUYỂN
1. Danh mục hồ sơ:
- Đơn xin việc làm;
Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
