Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham mưu cho Trưởng phòng trong công tác Marketing;

• Thực hiện công tác Marketing, chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Yêu cầu chung

• Là công dân Việt Nam, lý lịch rõ ràng, không có tiền án, tiền sự;

• Sức khỏe và ngoại hình: Có sức khỏe tốt, không mắc bệnh truyền nhiễm.

2. Yêu cầu chi tiết đối với vị trí chức danh tuyển dụng

• Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh;

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

• Kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt;

• Tiếng Anh TOEIC 700 điểm hoặc tương đương; ưu tiên người thêm ngoại ngữ thứ hai trở lên;

• Nhanh nhẹn, xử lý công việc linh hoạt, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1. Danh mục hồ sơ:

- Đơn xin việc làm;

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Suất Ăn Hàng Không Việt Nam

