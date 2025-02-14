Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

- Tiếp nhận đề xuất mua hàng của các phòng ban/bộ phận của Công ty đã được BLĐ phê duyệt.

- Tìm kiếm, đàm phán giá để trình duyệt giá và nhà cung cấp.

- Soạn thảo Hợp đồng, làm đề nghị tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp.

- Theo dõi, đốc thúc các nhà cung cấp giao hàng theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại đúng tiến độ thi công, tiến độ Hợp đồng. Sắp xếp lưu trữ chứng từ, tài liệu cần thiết.

- Theo dõi tiến độ cấp vật tư theo đề xuất vật tư, máy móc thiết bị của công trường đã được phê duyệt.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp.