Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
- Hà Nội: 83A Lý Thường Kiệt, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 16 Triệu
- Tiếp nhận đề xuất mua hàng của các phòng ban/bộ phận của Công ty đã được BLĐ phê duyệt.
- Tìm kiếm, đàm phán giá để trình duyệt giá và nhà cung cấp.
- Soạn thảo Hợp đồng, làm đề nghị tạm ứng, thanh toán cho nhà cung cấp.
- Theo dõi, đốc thúc các nhà cung cấp giao hàng theo đúng số lượng, chất lượng, chủng loại đúng tiến độ thi công, tiến độ Hợp đồng. Sắp xếp lưu trữ chứng từ, tài liệu cần thiết.
- Theo dõi tiến độ cấp vật tư theo đề xuất vật tư, máy móc thiết bị của công trường đã được phê duyệt.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 11 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng khối kinh tế trở lên
- Yêu cầu: Thể lực tốt, cẩn thận, trung thực; Có khả năng thích ứng nhanh với công việc được giao, sẵn sàng di chuyển và công tác xa.
- Tiêu chuẩn ngoại ngữ: Cơ bản
- Yêu cầu Kinh nghiệm: Yêu cầu ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Yêu cầu kỹ năng/khác:
+ Thành thạo tin học văn phòng
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Việt Lào
