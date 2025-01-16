Tuyển Nhân viên mua hàng Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 375 - 540 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Nhân viên mua hàng Tại Neos Vietnam International Co., Ltd
Mức lương
375 - 540 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Phòng 704, Tầng 7, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 375 - 540 Triệu
- Số lượng: 1
- Mức lương: Từ 9 đến 13 triệu
- Thời gian làm việc: từ 2/2025
Mô Tả Công Việc
- Giám sát chất lượng, lập báo cáo bằng tiếng Trung.
- Dịch thuật và phiên dịch tại nhà máy đối tác.
- Khi có người từ Trung Quốc sang công tác, hỗ trợ phiên dịch và sắp xếp các công việc liên quan.
Với Mức Lương 375 - 540 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu Cầu Công Việc
- Tiếng Trung đọc hiểu tốt (trình độ HSK5 trở lên)
- Cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức, trách nhiệm trong công việc
- Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Quyền Lợi:
Quyền Lợi:
Tại Neos Vietnam International Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Neos Vietnam International Co., Ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
