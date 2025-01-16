Tuyển Nhân viên mua hàng Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 375 - 540 Triệu

Mức lương 375 - 540 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phòng 704, Tầng 7, Tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội.

- Số lượng: 1

- Mức lương: Từ 9 đến 13 triệu

- Thời gian làm việc: từ 2/2025

Mô Tả Công Việc

- Giám sát chất lượng, lập báo cáo bằng tiếng Trung.

- Dịch thuật và phiên dịch tại nhà máy đối tác.

- Khi có người từ Trung Quốc sang công tác, hỗ trợ phiên dịch và sắp xếp các công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

- Tiếng Trung đọc hiểu tốt (trình độ HSK5 trở lên)

- Cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức, trách nhiệm trong công việc

- Chi tiết khác trao đổi thêm khi phỏng vấn

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Quyền Lợi:

