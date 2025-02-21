Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 120 Triệu

Mức lương 8 - 120 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 41 - 43 Khuất Duy Tiến - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 120 Triệu

Lên kế hoạch đặt mua vật tư điện-nước cho từng dự án.

Liên hệ nhà cung cấp và tiến hành đặt hàng

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các điều khoản thanh toán HĐ, đảm bảo tiêu chí công ty đặt ra

Làm hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu

Hạch toán tạm tính chi phí đơn đặt hàng.

(Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn)

Với Mức Lương 8 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chuyên môn về dựng, kiến trúc

Có 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí tương đương hoặc liên quan

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 ( trao đổi kỹ khi phỏng vấn)

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;

Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;

Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;

Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.