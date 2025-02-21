Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 120 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP
Mức lương
8 - 120 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 41
- 43 Khuất Duy Tiến
- Thanh Xuân
- Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 8 - 120 Triệu
Lên kế hoạch đặt mua vật tư điện-nước cho từng dự án.
Liên hệ nhà cung cấp và tiến hành đặt hàng
Thực hiện kiểm tra, kiểm soát các điều khoản thanh toán HĐ, đảm bảo tiêu chí công ty đặt ra
Làm hồ sơ thanh quyết toán cho nhà thầu
Hạch toán tạm tính chi phí đơn đặt hàng.
(Trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn)
Với Mức Lương 8 - 120 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chuyên môn về dựng, kiến trúc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC KIẾN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8.000.000 - 12.000.000 ( trao đổi kỹ khi phỏng vấn)
Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp;
Xét tăng lương một lần/năm phù hợp với sự nỗ lực, đóng góp cho sự phát triển công ty;
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ tết theo quy định của nhà nước và thưởng tháng lương thứ 13;
Du lịch thường niên, hoạt động thể dục thể thao hàng tuần, tiệc sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau,...
