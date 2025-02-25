Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thu thập, hệ thống hóa hồ sơ, minh chứng; tham gia viết và rà soát báo cáo tự đánh giá (TĐG) cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT) theo phân công.

- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hoạt động TĐG và kiểm định chất lượng (KĐCL) CSGD, CTĐT.

- Phối hợp xây dựng, theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.

- Thực hiện hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan theo phân công.

- Xây dựng, cập nhật các quy trình nghiệp vụ liên quan.

- Tham gia hoạt động đánh giá nội bộ, theo phân công.

- Thực hiện các báo cáo, thống kê dữ liệu theo phân công.

- Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học.

- Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Quản lý chất lượng hoặc các chuyên ngành liên quan.

- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.

- Có khả năng soạn thảo văn bản, thống kê, phân tích số liệu.

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

