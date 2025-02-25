Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên quản lý chất lượng Tại Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM
- Hồ Chí Minh: Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thu thập, hệ thống hóa hồ sơ, minh chứng; tham gia viết và rà soát báo cáo tự đánh giá (TĐG) cơ sở giáo dục (CSGD) và chương trình đào tạo (CTĐT) theo phân công.
- Hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các hoạt động TĐG và kiểm định chất lượng (KĐCL) CSGD, CTĐT.
- Phối hợp xây dựng, theo dõi kế hoạch cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài.
- Thực hiện hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan theo phân công.
- Xây dựng, cập nhật các quy trình nghiệp vụ liên quan.
- Tham gia hoạt động đánh giá nội bộ, theo phân công.
- Thực hiện các báo cáo, thống kê dữ liệu theo phân công.
- Lưu trữ hồ sơ, dữ liệu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trình độ đại học trở lên, ưu tiên tốt nghiệp các chuyên ngành Quản lý giáo dục, Giáo dục học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Quản lý chất lượng hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Sử dụng thành thạo công nghệ thông tin.
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt.
- Có khả năng soạn thảo văn bản, thống kê, phân tích số liệu.
Tại Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì
Theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Kinh Tế - Tài Chính TPHCM
