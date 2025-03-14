Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY TNHH BETEC INC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 43, đường số 5, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

•Thực hiện nhiều chiến dịch digital marketing tập trung chủ yếu vào SEO (chiếm 60% công việc), viết content và xây dựng hình ảnh.

• Theo dõi và thực hiện các campaign quảng cáo dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa ROI.

• Lập báo cáo tuần, quý để đưa ra các quyết định hợp lý, nhằm điều chỉnh website, campaign phùhợp.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành, ưu tiên các khối ngành Marketing, Ngoại Ngữ, Kinh tế, ...

•Kinh nghiệm 6 tháng trở lên trong SEO (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm B2B).

• Kiến thức cơ bản về HTML và CSS để hỗ trợ tối ưu hóa trang web.

• Hiểu biết các nền tảng digital marketing (mạng xã hội, email marketing, content marketing)

• Thành thạo Google Analytics hoặc các công cụ phân tích khác (ví dụ: Hotjar).

• Đã làm việc trên nền tảng Shopify, WordPress

•Kỹ năng nghe, nói, viết thành thạo bằng Tiếng Anh

•Chỉ nhận CV Tiếng Anh

Quyền Lợi

•Mức lương thỏa thuận theo năng lực.

•Chính sách thưởng hằng năm.

•Được cấp sim riêng.

•Lương tháng 13, du lịch hằng năm.

•Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đóng theo quy định của nhà nước hiện hành (Công ty đóng bảo hiểm 100% lương).

•Môi trường làm việc năng động, minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển

