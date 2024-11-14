Tuyển Tư vấn thẩm mỹ/Spa HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11/90 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tư vấn thẩm mỹ/Spa Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Được cung cấp Data chất lượng và ổn định mỗi ngày.

Gọi điện cho nguồn khách hàng tiềm năng do công ty cung cấp. Tư vấn cơ chế, chính sách, sản phẩm.

Giải đáp những thắc mắc cho khách hàng về các dịch vụ.

Được công ty đào tạo trước khi làm việc, nâng cao tay nghề.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ko nói ngọng.

Có laptop, làm được fulltime, có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm trở lên làm CSKH/tư vấn/sales.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn da liễu, thẩm mỹ, mỹ phẩm, ...

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN DA LIỄU QUỐC TẾ SHARM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương CB: thỏa thuận từ 7-8tr + phụ cấp + 3% hoa hồng + thưởng nóng + thưởng tháng + hỗ trợ ăn trưa + trực tối; đảm bảo thu nhập thu nhập không giới hạn.

Có thể thỏa thuận mức lương theo năng lực và kinh nghiệm.

Chính sách lương, thưởng, ngày lễ, Tết, du lịch, ...theo quy định của Nhà nước;

Được tham gia các khóa đào tạo về văn hóa, kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn

Môi trường trẻ trung, năng động, linh hoạt, tốc độ, teamwork, chủ động...

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Môi trường kinh doanh năng động, sáng tạo hướng tới sự chuyên nghiệp.

