Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Cơ Khí thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: KCN Bình Xuyên 1, Sơn Lôi, Bình Xuyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế sản phẩm mới, bóc tách bản vẽ để tiến hành sản xuất Nghiên cứu các thiết kế sản phẩm mới phù hợp với sản phẩm phát triển của công ty Đề xuất cải tiến cho bộ phận thiết kế và phối hợp mật thiết với sản xuất.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: Tuổi 22 - 30, tốt nghiệp Đại học các ngành cơ khí chế tạo, Kiến trúc. Có sức khỏe tốt, chăm chỉ nhiệt tình Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh thiết kế nội thất, làm R&D các sản phầm gia dụng

Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ khi chính thức

• Hỗ trợ cơm trưa, ăn nhẹ tăng ca và các loại phụ cấp khác

• Được công ty hỗ trợ đào tạo nghiệp vụ chuyên môn, được cung cấp đầy đủ công cụ phục vụ công việc, đồng phục/ đồ bảo hộ lao động

• Thưởng năng suất theo đánh giá, thưởng Tết âm lịch, thưởng hoặc quà các ngày lễ tết

• Tăng lương hằng năm

• Tham gia các hoạt động du lịch, liên hoan giao lưu đồng nghiệp của công ty tổ chức...

• Công ty đang trong đà phát triển nhanh chóng, mở rộng nhiều cơ hội cho nhân viên.

Coi trọng hiệu suất, coi trọng con người! Chào mừng bạn gia nhập với ODA Group để chúng ta cùng phát triển!

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ODA VINA

