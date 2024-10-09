Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG
Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 65A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Nhận đơn sản xuất hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo từ bộ phận marketing
- Lên kế hoạch sản xuất các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo
- Trực tiếp triển khai thiết kế sản phẩm
- Gửi sản phẩm thiết kế cho các bộ phận truyền thông và marketing
- Làm báo cáo hoạt động của nhóm lên các cấp quản lý
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các trường/ khóa học thiết kế, mỹ thuật, các ngành đồ họa ứng dụng
- Có khả năng thiết kế ấn phẩm truyền thông quảng cáo
Có khả năng thiết kế ấn phẩm truyền thông quảng cáo
- Có khả năng lên kế hoạch, lập báo cáo
- Có khả năng đánh giá, phê duyệt hình ảnh trước khi truyền thông
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có tư duy và mắt thẩm mỹ, ưu tiên ứng viên có nền tảng mỹ thuật/nhiếp ảnh
- Có khả năng quay dựng cơ bản
- Gửi kèm các mẫu thiết kế của ứng viên
- Có khả năng thiết kế ấn phẩm truyền thông quảng cáo
Có khả năng thiết kế ấn phẩm truyền thông quảng cáo
- Có khả năng lên kế hoạch, lập báo cáo
- Có khả năng đánh giá, phê duyệt hình ảnh trước khi truyền thông
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có tư duy và mắt thẩm mỹ, ưu tiên ứng viên có nền tảng mỹ thuật/nhiếp ảnh
- Có khả năng quay dựng cơ bản
- Gửi kèm các mẫu thiết kế của ứng viên
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 13.000.000 đến 15.000.000 Phụ cấp ăn trưa Chế độ ngày phép, bảo hiểm
Lương cứng: 13.000.000 đến 15.000.000
Phụ cấp ăn trưa
Chế độ ngày phép, bảo hiểm
Lương cứng: 13.000.000 đến 15.000.000
Phụ cấp ăn trưa
Chế độ ngày phép, bảo hiểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI