Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
4 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 65A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Nhận đơn sản xuất hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo từ bộ phận marketing
- Lên kế hoạch sản xuất các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo
- Trực tiếp triển khai thiết kế sản phẩm
- Gửi sản phẩm thiết kế cho các bộ phận truyền thông và marketing
- Làm báo cáo hoạt động của nhóm lên các cấp quản lý

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường/ khóa học thiết kế, mỹ thuật, các ngành đồ họa ứng dụng
- Có khả năng thiết kế ấn phẩm truyền thông quảng cáo
- Có khả năng lên kế hoạch, lập báo cáo
- Có khả năng đánh giá, phê duyệt hình ảnh trước khi truyền thông
- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Có tư duy và mắt thẩm mỹ, ưu tiên ứng viên có nền tảng mỹ thuật/nhiếp ảnh
- Có khả năng quay dựng cơ bản
- Gửi kèm các mẫu thiết kế của ứng viên

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 đến 15.000.000
Phụ cấp ăn trưa
Chế độ ngày phép, bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

