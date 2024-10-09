Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65A Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Nhận đơn sản xuất hình ảnh, ấn phẩm quảng cáo từ bộ phận marketing

- Lên kế hoạch sản xuất các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo

- Trực tiếp triển khai thiết kế sản phẩm

- Gửi sản phẩm thiết kế cho các bộ phận truyền thông và marketing

- Làm báo cáo hoạt động của nhóm lên các cấp quản lý

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường/ khóa học thiết kế, mỹ thuật, các ngành đồ họa ứng dụng

- Có khả năng thiết kế ấn phẩm truyền thông quảng cáo

- Có khả năng lên kế hoạch, lập báo cáo

- Có khả năng đánh giá, phê duyệt hình ảnh trước khi truyền thông

- Có ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Có tư duy và mắt thẩm mỹ, ưu tiên ứng viên có nền tảng mỹ thuật/nhiếp ảnh

- Có khả năng quay dựng cơ bản

- Gửi kèm các mẫu thiết kế của ứng viên

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 đến 15.000.000 Phụ cấp ăn trưa Chế độ ngày phép, bảo hiểm

Lương cứng: 13.000.000 đến 15.000.000

Phụ cấp ăn trưa

Chế độ ngày phép, bảo hiểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI QUỐC CƯỜNG

