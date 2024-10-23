Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước thủ kho về tình hình xuất, nhập, tồn hàng hóa trong kho thành phẩm và các công việc khác khi có yêu cầu. Báo cáo trực tiếp cho thủ kho kho thành phẩm theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Liên hệ với các bộ phận liên quan để đối chiếu số liệu, yêu cầu tổ xếp dỡ (kho ống, kho phụ kiện, kho ván sàn) cung cấp số liệu cần thiết để phục vụ công việc đối chiếu và cung cấp thông tin cho các bên liên quan. Cung cấp cho nhân viên xử lý đơn hàng các phiếu kết quả kiểm tra chất lượng hàng trả lại của khách hàng. Theo dõi các sản phẩm tồn kho lâu ngày, lập phiếu chuyển qua Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra để báo cáo thủ kho đề xuất lãnh đạo Phòng CSKH, Ban lãnh đạo xử lý các loại hàng hóa không đạt yêu cầu. Tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu, chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho các đợt đánh giá nội bộ và bên ngoài. Hỗ trợ theo dõi kế hoạch xuất, nhập hàng ngày, duy trì 6S và các hoạt động khác của kho

