Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Kế toán/Kiểm toán/Thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô C2, KCN Đồng An 2, P. Hòa Phú, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm trước thủ kho về tình hình xuất, nhập, tồn hàng hóa trong kho thành phẩm và các công việc khác khi có yêu cầu. Báo cáo trực tiếp cho thủ kho kho thành phẩm theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu. Liên hệ với các bộ phận liên quan để đối chiếu số liệu, yêu cầu tổ xếp dỡ (kho ống, kho phụ kiện, kho ván sàn) cung cấp số liệu cần thiết để phục vụ công việc đối chiếu và cung cấp thông tin cho các bên liên quan. Cung cấp cho nhân viên xử lý đơn hàng các phiếu kết quả kiểm tra chất lượng hàng trả lại của khách hàng. Theo dõi các sản phẩm tồn kho lâu ngày, lập phiếu chuyển qua Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra để báo cáo thủ kho đề xuất lãnh đạo Phòng CSKH, Ban lãnh đạo xử lý các loại hàng hóa không đạt yêu cầu. Tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu, chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho các đợt đánh giá nội bộ và bên ngoài. Hỗ trợ theo dõi kế hoạch xuất, nhập hàng ngày, duy trì 6S và các hoạt động khác của kho
Chịu trách nhiệm trước thủ kho về tình hình xuất, nhập, tồn hàng hóa trong kho thành phẩm và các công việc khác khi có yêu cầu.
Báo cáo trực tiếp cho thủ kho kho thành phẩm theo định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.
Liên hệ với các bộ phận liên quan để đối chiếu số liệu, yêu cầu tổ xếp dỡ (kho ống, kho phụ kiện, kho ván sàn) cung cấp số liệu cần thiết để phục vụ công việc đối chiếu và cung cấp thông tin cho các bên liên quan.
Cung cấp cho nhân viên xử lý đơn hàng các phiếu kết quả kiểm tra chất lượng hàng trả lại của khách hàng.
Theo dõi các sản phẩm tồn kho lâu ngày, lập phiếu chuyển qua Phòng Quản lý chất lượng kiểm tra để báo cáo thủ kho đề xuất lãnh đạo Phòng CSKH, Ban lãnh đạo xử lý các loại hàng hóa không đạt yêu cầu.
Tổng hợp hồ sơ, biểu mẫu, chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho các đợt đánh giá nội bộ và bên ngoài.
Hỗ trợ theo dõi kế hoạch xuất, nhập hàng ngày, duy trì 6S và các hoạt động khác của kho

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp Chuyên ngành kế toán Thông thạo vi tính Thẳng thắn, trung thực
Tốt nghiệp trung cấp
Chuyên ngành kế toán
Thông thạo vi tính
Thẳng thắn, trung thực

Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm: BHXH/BHYT/BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/7 Thưởng: đánh giá hoàn thành công việc, chuyên cần Phép năm: 12 ngày/năm (5 năm tăng 1 ngày phép) Phúc lợi: thưởng Lễ, Tết, trung thu, hiếu, hỷ, thiếu nhi,... Hỗ trợ nuôi con nhỏ hỗ trợ cơm trưa tại công ty Chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Du lịch: 2 năm/lần Có lộ trình tăng lương và thăng tiến
Bảo hiểm: BHXH/BHYT/BHTN, Bảo hiểm tai nạn 24/7
Thưởng: đánh giá hoàn thành công việc, chuyên cần
Phép năm: 12 ngày/năm (5 năm tăng 1 ngày phép)
Phúc lợi: thưởng Lễ, Tết, trung thu, hiếu, hỷ, thiếu nhi,...
Hỗ trợ nuôi con nhỏ
hỗ trợ cơm trưa tại công ty
Chăm sóc sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Du lịch: 2 năm/lần
Có lộ trình tăng lương và thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Công ty Cổ Phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô C2, KCN Đồng An 2, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

