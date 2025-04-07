Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại CÔNG TY TNHH MENAS
Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Galaxy Innovation Hub, Đường D1, Phường Tân Phú, Quận 9, TP.HCM, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 6 - 9 Triệu
Đầu ca: Họp briefing, kiểm tra và vệ sinh cửa hàng, chuẩn bị dụng cụ, kiểm tra máy móc và tiền lẻ.
Phục vụ khách hàng: Đón tiếp, tư vấn món, giới thiệu ưu đãi, nhận và xử lý order, giải đáp thắc mắc
Thanh toán: xử lý giao dịch (tiền mặt, thẻ, voucher,…) in bill
Hỗ trợ và phối hợp: Giải quyết sự cố, kiểm soát hàng hóa, bảo quản dụng cụ, giữ vệ sinh
Kết thúc ca: kiểm kê, dọn dẹp, báo cáo
Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MENAS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
