Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY TNHH ANATOLIA TURKISH CUISINE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 65 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Thực hiện các nghiệp vụ thu ngân: tính tiền, in hóa đơn, kiểm soát tiền mặt và thanh toán qua máy POS.

Phục vụ và pha chế các loại đồ uống cơ bản theo menu (trà, nước ngọt, cà phê, nước ép...).

Hỗ trợ bộ phận phục vụ khi cần thiết trong giờ cao điểm.

Giữ gìn khu vực quầy pha chế và thu ngân luôn sạch sẽ, gọn gàng.

Báo cáo doanh thu cuối ca và phối hợp kiểm tra tiền quỹ.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí thu ngân hoặc pha chế tại nhà hàng/café/khách sạn.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm và kỹ năng giao tiếp tốt.

Có khả năng sử dụng máy POS và thao tác tính tiền nhanh.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm song song cả 2 mảng thu ngân và pha chế.

Tiếng Anh giao tiếp khá

Tại CÔNG TY TNHH ANATOLIA TURKISH CUISINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh theo năng lực.

Bao ăn trong ca làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Thưởng doanh thu và hiệu suất làm việc.

Được đào tạo thêm nếu chưa vững kỹ năng pha chế.

Có chỗ đậu xe và cấp đồng phục

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANATOLIA TURKISH CUISINE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin