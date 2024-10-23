Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

Nhân viên Tư vấn

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Bành Văn Trân, Phường 6, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Gọi điện tư vấn và đặt lịch hẹn cho khách hàng tham gia các sự kiện và trải nghiệm dịch vụ tại NowFit (Gym, Yoga, Kickboxing, PT cá nhân, ...) theo Data có sẵn (không phải bán hàng).
- Xác nhận lịch hẹn sự kiện phù hợp với thời gian của khách hàng.
- Giới thiệu các chương trình khuyến mãi, sự kiện và các lợi ích khi tham gia NowFit.
- Nhắc nhở khách hàng về thời gian và hướng dẫn về địa điểm, vị trí toà nhà để khách dễ dàng đến tham dự sự kiện.
- Khảo sát nhu cầu tập luyện của khách hàng để tư vấn thêm các dịch vụ phù hợp.
- Báo cáo danh sách khách hàng xác nhận tham dự sự kiện cho quản lý.
- Cập nhật và duy trì dữ liệu khách hàng trên hệ thống của NowFit.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesales, dịch vụ, giải trí, quảng cáo, bảo hiểm, tài chính, hoặc thẻ du lịch. Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Giọng nói truyền cảm, tự tin, kỹ năng thuyết phục và xử lý tình huống linh hoạt.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập KHÔNG GIỚI HẠN, trung bình từ 7 triệu/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Hoa hồng bán + Thưởng Contest)
- Lương thưởng KPI, Hot Bonus, và teambuilding.
- Làm việc trong môi trường người trẻ năng động và tài năng
- Chính sách phát triển, lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Tập luyện miễn phí các bộ môn Gym, yoga, dance, boxing... tại tất cả các chi nhánh của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

CÔNG TY CỔ PHẦN NOWFIT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 33-35 Ba Tháng Hai, phường 11, Quận 10, tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

