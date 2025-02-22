Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh:
- Chế độ thưởng, hoa hồng minh bạch.
- Được cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc.
- Các chế độ theo Luật định.
- Được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.
- Môi trường năng động, sáng tạo và trao quyền.
- Chính sách ưu đãi cho khóa học tiếng Anh đối với nhân viên và người nhà., Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn khóa học tiếng Anh STEAM qua điện thoại và trực tiếp.
- Chịu trách nhiệm và đạt chỉ tiêu cá nhân hàng tháng.
- Đảm bảo số lượng học viên tối thiểu trong mỗi lớp học.
- Sắp xếp lịch học và lớp học cho học viên.
- Quản lý tốt việc chuyển lớp, hoàn tiền, bảo lưu học phí.
- Theo dõi và nhắc nhở học phí còn thiếu của học viên.
- Xử lý khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.
- Hỗ trợ tổ chức sự kiện/hoạt động cho học viên.
- Giải quyết yêu cầu/khiếu nại của học viên hàng ngày.
- Kiểm tra sĩ số lớp.
- Gọi điện nhắc nhở học viên vắng mặt.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Trung tâm.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Làm theo ca & cuối tuần.
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.
- Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.
- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.
- Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
