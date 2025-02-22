Tuyển Nhân viên Tư vấn CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chế độ thưởng, hoa hồng minh bạch. - Được cung cấp trang thiết bị cần thiết phục vụ cho công việc. - Các chế độ theo Luật định. - Được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ, kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm. - Môi trường năng động, sáng tạo và trao quyền. - Chính sách ưu đãi cho khóa học tiếng Anh đối với nhân viên và người nhà., Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn khóa học tiếng Anh STEAM qua điện thoại và trực tiếp.

- Chịu trách nhiệm và đạt chỉ tiêu cá nhân hàng tháng.

- Đảm bảo số lượng học viên tối thiểu trong mỗi lớp học.

- Sắp xếp lịch học và lớp học cho học viên.

- Quản lý tốt việc chuyển lớp, hoàn tiền, bảo lưu học phí.

- Theo dõi và nhắc nhở học phí còn thiếu của học viên.

- Xử lý khiếu nại và yêu cầu của khách hàng.

- Hỗ trợ tổ chức sự kiện/hoạt động cho học viên.

- Giải quyết yêu cầu/khiếu nại của học viên hàng ngày.

- Kiểm tra sĩ số lớp.

- Gọi điện nhắc nhở học viên vắng mặt.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý Trung tâm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Ngoại ngữ hoặc lĩnh vực tương đương.

- Làm theo ca & cuối tuần.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn viên, bán hàng, chuyên viên kinh doanh.

- Đam mê lĩnh vực tư vấn và giáo dục.

- Kỹ năng giao tiếp, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian và chăm sóc khách hàng.

- Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN AEG - VIỆT NAM

