Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thu nhập không giới hạn, Lương cứng từ 7 – 10 triệu + commission theo từng đơn du học + thưởng; Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN Hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi từ công ty (Ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, tết + Thưởng Trung thu, 20/10, 8/3, Sinh nhật, cưới hỏi, Du lịch, Team - building…theo quy định và tình hinh kinh doanh của công ty). Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, dân chủ..... Có cơ hội phát triển bản thân, trau dồi năng lực kinh nghiệm và thăng tiến., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Triển khai tư vấn cho khách hàng (Học viên/Phụ huynh) có nguyện vọng tìm hiểu về chương trình du học nghề Đức.

Xây dựng,Thực hiện kế hoạch tuyển sinh cho từng đợt khai giảng của Trung tâm.

Tìm kiếm khách hàng kết hợp với data được giao để tiến hành các hoạt động tư vấn tuyển sinh.

Giới thiệu, tư vấn cho học viên về nội dung các khoá học, dịch vụ của công ty.

Tiếp nhận làm thủ tục nhập học cho học viên.

Triển khai, ký kết hợp đồng du học nghề cho học viên.

Thực hiện theo sát, chăm sóc học viên trong và sau quá trình học tập.

Phối hợp các bộ phận liên quan để tổ chức, tham gia các sự kiện truyền thông, hội thảo của công ty.

Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn hoặc đã có kinh nghiệm về mảng tư vấn du học, giáo dục là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và khả năng làm việc độc lập.

Cầu tiến và chủ động.

Nhanh nhẹn xử lý vấn đề.

Tính tình vui vẻ, tích cực, chăm chỉ;

Có thể đi công tác

Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 25 triệu VND

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Tân Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin