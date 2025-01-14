Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7.000.000 - 9.000.000 đồng/tháng + thưởng + hoa hồng Tham gia đầy đủ BHXH Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định Được tham gia đào tạo và phát triển về chuyên môn., Quận 12

Tiếp cận nguồn khách hàng mới theo database sẵn có và tự tìm kiếm để tư vấn về chương trình học tiếng Anh

Tìm hiểu nhu cầu để tư vấn cho phụ huynh chương trình học phù hợp với bé tại trung tâm, qua kênh online và điện thoại

Hỗ trợ học viên thi xếp lớp và Ghi danh

Cập nhật học phí, thu học phí học viên tại Trung tâm, gửi thông báo và điện thoại nhắc phí, làm thông tin khóa học khi lên khóa và lên cấp độ

Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa hàng tuần nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên cũ.

Theo dõi tình hình học tập, điểm số chất lượng và thông báo đến Phụ huynh

Phối hợp với Marketing tổ chức các hoạt động, event tại trung tâm

Thực hiện một số công việc hành chính văn phòng.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan

Ưu tiên có nhiều kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực giáo dục

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế

Kỹ năng giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi chịu khó

Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

