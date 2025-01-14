Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA
- Hồ Chí Minh: 7.000.000
- 9.000.000 đồng/tháng + thưởng + hoa hồng Tham gia đầy đủ BHXH Có cơ hội được xét tăng lương theo quy định Được tham gia đào tạo và phát triển về chuyên môn., Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tiếp cận nguồn khách hàng mới theo database sẵn có và tự tìm kiếm để tư vấn về chương trình học tiếng Anh
Tìm hiểu nhu cầu để tư vấn cho phụ huynh chương trình học phù hợp với bé tại trung tâm, qua kênh online và điện thoại
Hỗ trợ học viên thi xếp lớp và Ghi danh
Cập nhật học phí, thu học phí học viên tại Trung tâm, gửi thông báo và điện thoại nhắc phí, làm thông tin khóa học khi lên khóa và lên cấp độ
Thông báo cho học viên và phụ huynh các hoạt động ngoại khóa hàng tuần nhằm thu hút học viên mới và chăm sóc học viên cũ.
Theo dõi tình hình học tập, điểm số chất lượng và thông báo đến Phụ huynh
Phối hợp với Marketing tổ chức các hoạt động, event tại trung tâm
Thực hiện một số công việc hành chính văn phòng.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có nhiều kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực giáo dục
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là lợi thế
Kỹ năng giải quyết vấn đề, chăm sóc khách hàng, nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình, có tinh thần học hỏi chịu khó
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề tốt
Tại CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
