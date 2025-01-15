Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn hướng nghiệp - tuyển sinh trực tiếp tại các trường Trung học phổ thông, các sự kiện, ngày hội,...

- Tư vấn chăm sóc thí sinh qua các kênh Online, trực tiếp tại UEF, Điện thoại,..

- Xử lý hồ sơ đăng ký xét tuyển học bạ, ĐGNL

- Thực hiện các công việc khác được lãnh đạo giao nhiệm vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Kinh nghiệm : Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn/ dịch vụ chăm sóc khách hàng.

* Yêu cầu bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học trở lên.

* Yêu cầu khác

- Có khả năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày vấn đề;

- Có sức khỏe tốt, có thể đi công tác dài ngày;

- Có mối quan hệ tốt với Thầy/Cô BGH tại các trường TH

Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF) Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại học Kinh tế - Tài Chính Tp.HCM (UEF)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.