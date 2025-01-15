Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt,..., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tư vấn chương trình học

-Giới thiệu các thông tin về khóa học: chương trình đào tạo, học phí, chương trình ưu đãi, thời khóa biểu,...

- Hướng dẫn và thực hiện thủ tục kiểm tra, đánh giá, xếp lớp, nhập học và các quy trình liên quan

- Chăm sóc, giải đáp các thắc mắc của khách hàng, phụ huynh trước và sau khi nhập học.

- Telesales, báo điểm, báo vắng, báo lịch thi, phụ đạo..

-Làm việc tại trường Tiểu học, THCS, THPT Việt Mỹ địa chỉ 242 Cộng Hòa, Phường 12, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nữ tốt nghiệp cao đẳng/ đại học các ngành Tiếng Anh, Quản trị kinh doanh, Marketing, ...

- Yêu thích công việc về tư vấn, kinh doanh.

-Hoạt bát, năng động

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm qua công tác tư vấn tuyển sinh cho trường học.

-Nắm vững quy trình tư vấn tuyển sinh. Hiểu biết về thủ tục và hồ sơ nhập học.

- Ngoại hình tương đối

- Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục, giải quyết vấn đề, thành thạo tin học văn phòng.

-Chịu khó, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG TRƯỜNG VIỆT MỸ

