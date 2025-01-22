Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tổng thu nhập từ 30,000,000 - 50,000,000 VNĐ/tháng; - Thưởng thi đua hàng tháng; - Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e - learning) năng động;, Quận Bình Thạnh

TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TRỰC TUYẾN DÀNH CHO TRẺ EM VÀ NGƯỜI LỚN VỚI GIÁO VIÊN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Tư vấn về chương trình, mục tiêu đào tạo, lộ trình học với phụ huynh qua điện thoại hoặc trực tuyến:

- Tư vấn về hình thức đào tạo, lợi thế và điểm khác biệt;

- Tư vấn về chương trình, gửi bài kiểm tra đầu vào và lộ trình học tập cho phụ huynh;

- Tư vấn về lộ trình đào tạo, cam kết đào tạo;

- Thuyết phục phụ huynh đăng ký hay gia hạn đăng ký;

- Thực hiện hợp đồng đào tạo khi có yêu cầu.

2. Phối hợp với các phòng ban liên quan đảm bảo học viên học tập hiệu quả:

- Tiếp nhận, phối hợp với phòng Học vụ, Vận hành để đảm bảo phản hồi các yêu cầu của học viên sớm và hiệu quả;

- Ghi nhận góp ý của học viên và phản ánh, phối hợp để xử lý.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Thời gian: 8h30 - 17h30 từ thứ hai đến thứ bảy (nghỉ trưa từ 12h - 13h30);

- Địa điểm:

Làm việc online toàn quốc hoặc ở Lào;

Văn phòng Kyna English tại HCM: Bcons Tower, 176/1-3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh.

- Thành thạo Tiếng Lào (4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết);

- Có tuyển người Lào biết 1 trong các ngôn ngữ: Thái / Việt / Anh;

- Giọng nói rõ ràng, không bị các khuyết tật khi phát âm (nói ngọng, nói lắp ...);

- Tự tin, năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc;

- Khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao;

- Ứng viên có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí Telesales tại các trường đào tạo, công ty bảo hiểm, ngân hàng....là điểm cộng lớn;

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn các sản phẩm giáo dục, thương mại điện tử.

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

