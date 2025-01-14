Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/02/2025
Nhân viên Tư vấn tuyển sinh

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25, đường 5K, Phường Tân Thuận Tây,Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Tư vấn các khóa học tiếng Anh
Tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng
Tư vấn khóa học phù hợp cho học viên
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm
2. Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng
Xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng
Đăng ký lớp học cho học viên, sắp xếp lớp cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học
Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán
Cập nhật danh sách chờ và theo dõi danh sách đặt trước
3. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Có tính cách hướng ngoại
● Tốt nghiệp từ trung cấp
● Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục là một lợi thế
● Có kỹ năng sales
● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt
● Nhiệt tình và năng lượng

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 triệu/tháng, bao gồm: mức lương cơ bản (8.000.000 + % doanh thu + thưởng kinh doanh)
● Lương tháng 13
● 12 ngày nghỉ phép
● Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty
● Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.
● Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (Công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 13 đường 379, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

