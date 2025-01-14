Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25, đường 5K, Phường Tân Thuận Tây,Hồ Chí Minh, Quận 7

Tư vấn các khóa học tiếng Anh

1. Tư vấn các khóa học tiếng Anh

Tìm kiếm khách hàng mới, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng

Tư vấn khóa học phù hợp cho học viên

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng của bản thân và đội nhóm

2. Phụ trách các hoạt động chăm sóc khách hàng

Xử lý yêu cầu, phản hồi của khách hàng

Đăng ký lớp học cho học viên, sắp xếp lớp cho học viên và làm thủ tục các khoản thanh toán khóa học

Bàn giao tiền mặt và hóa đơn, chứng từ thanh toán cho thủ quỹ/phòng kế toán

Cập nhật danh sách chờ và theo dõi danh sách đặt trước

3. Các công việc khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm

Yêu Cầu Công Việc

● Có tính cách hướng ngoại

● Tốt nghiệp từ trung cấp

● Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giáo dục là một lợi thế

● Có kỹ năng sales

● Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

● Nhiệt tình và năng lượng

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA Thì Được Hưởng Những Gì

● Thu nhập trung bình từ 10.000.000 - 20.000.000 triệu/tháng, bao gồm: mức lương cơ bản (8.000.000 + % doanh thu + thưởng kinh doanh)

● Lương tháng 13

● 12 ngày nghỉ phép

● Được tham gia đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty

● Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ.

● Được làm việc trong môi trưởng năng động, chuyên nghiệp; có cơ hội phát triển bản thân và thăng tiến lên vị trí cấp quản lý (Công ty đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AGENA

