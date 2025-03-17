Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 27 đường Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn chọn trường, chọn khóa học cho sinh viên có nhu cầu du học
- Hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ xin học và thủ tục nhập cảnh
- Hỗ trợ sinh viên trong thời gian du học
- Khai thác và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty
- Tham gia vào các hoạt động tuyển sinh do công ty tổ chức
- Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn của công ty.
Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 25/4/2025
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý hồ sơ du học
- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo hoặc tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh hoặc được đào tạo song ngữ
- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các đối tác trong nước và Quốc tế.
- Tính cách: Chăm chỉ, nhiệt huyết hỗ trợ học sinh, thích giao tiếp, trung thực và có tinh thần làm việc nhóm.
- Độ tuổi: không quá 40 tuổi. Mong muốn công việc ổn định, môi trường thân thiện và thu nhập hấp dẫn.
