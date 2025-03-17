Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 đường Nguyễn Trường Tộ, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn chọn trường, chọn khóa học cho sinh viên có nhu cầu du học

- Hướng dẫn việc hoàn thiện hồ sơ xin học và thủ tục nhập cảnh

- Hỗ trợ sinh viên trong thời gian du học

- Khai thác và chăm sóc khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty

- Tham gia vào các hoạt động tuyển sinh do công ty tổ chức

- Tham gia vào các hoạt động đào tạo chuyên môn của công ty.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 25/4/2025

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn và xử lý hồ sơ du học

- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thành thạo hoặc tốt nghiệp các ngành Tiếng Anh hoặc được đào tạo song ngữ

- Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với các đối tác trong nước và Quốc tế.

- Tính cách: Chăm chỉ, nhiệt huyết hỗ trợ học sinh, thích giao tiếp, trung thực và có tinh thần làm việc nhóm.

- Độ tuổi: không quá 40 tuổi. Mong muốn công việc ổn định, môi trường thân thiện và thu nhập hấp dẫn.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Vietint Thì Được Hưởng Những Gì

