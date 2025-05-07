Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ APL GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 5b Phổ Quang Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới.

Quản lý hồ sơ nhân sự, cập nhật thông tin nhân viên.

Thực hiện các thủ tục hành chính nhân sự như: hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật.

Tham gia xây dựng và triển khai các chính sách nhân sự của công ty.

Hỗ trợ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về nhân sự.

Hỗ trợ các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến nhân sự.

Quản lý và cập nhật dữ liệu nhân sự trên hệ thống phần mềm quản lý nhân sự (nếu có).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân viên văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ APL GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Có cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ APL GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin