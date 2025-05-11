Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN HILL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 96 N3C, The Global City, Đỗ Xuân Hợp, An Phú, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Gọi điện thoại theo data khách hàng có sẵn do công ty cung cấp.

Tư vấn, giới thiệu các sản phẩm bất động sản của công ty đang phân phối.

-Ghi nhận thông tin khách hàng quan tâm, đặt lịch hẹn cho nhân viên kinh doanh tư vấn chuyên sâu.

-Báo cáo kết quả công việc hàng ngày lên phần mềm, báo cáo cho quản lý team.

-Tham gia training sản phẩm, kỹ năng giao tiếp qua điện thoại do công ty tổ chức.

Yêu Cầu Công Việc

-Nam/nữ từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên sinh viên hoặc người có kinh nghiệm telesales, CSKH.

-Giao tiếp tốt, giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

-Có tinh thần trách nhiệm, chủ động, chịu khó học hỏi.

-Có laptop và điện thoại cá nhân.

-Ưu tiên ứng viên có định hướng gắn bó lâu dài với lĩnh vực bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN HILL Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng part-time: 30.000 VNĐ/giờ + thưởng theo hiệu suất.

-Hoa hồng 10.000.000 - 20.000.000 cho sản phẩm giao dịch thành .

-Được đào tạo kỹ năng telesales, kiến thức bất động sản.

-Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu có năng lực tốt.

-Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội mở rộng mối quan hệ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GREEN HILL

