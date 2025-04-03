Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến công ty, hướng dẫn và hỗ trợ thông tin cần thiết.

Hỗ trợ đặt lịch hẹn, tổ chức cuộc họp và sắp xếp phòng họp.

Trả lời điện thoại, email và tin nhắn từ khách hàng bằng tiếng Trung hoặc tiếng Việt.

Quản lý công văn, thư từ, tài liệu và các văn bản hành chính khác.

Soạn thảo, dịch thuật các tài liệu đơn giản từ tiếng Trung sang tiếng Việt và ngược lại.

Hỗ trợ mua sắm, kiểm kê văn phòng phẩm và trang thiết bị văn phòng.

Lưu trữ hồ sơ nhân viên, hợp đồng lao động, các giấy tờ hành chính.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ, sinh nhật, họp mặt công ty.

Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, ưu tiên các ngành Ngôn ngữ Trung, Quản trị kinh doanh, Hành chính văn phòn

Thành thạo tiếng Trung (HSK 4 trở lên), giao tiếp lưu loát.

Ngoại hình ưa nhìn, thái độ chuyên nghiệp, thân thiện.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống tốt.

Có kinh nghiệm làm lễ tân, hành chính hoặc trợ lý là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, phép nămtheo quy định của pháp luật.

Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

