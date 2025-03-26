Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI HOÀN TOUR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Trường Chinh, Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Xử lý các booking dịch vụ của khách hàng

Hỗ trợ khách hàng đặt vé máy bay, khách sạn.

Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ.

Báo cáo công việc hàng ngày/tuần cho quản lý.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có khả năng làm ngoài giờ

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục khách hàng.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Kiến thức cơ bản về du lịch là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI HOÀN TOUR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.

Có cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI HOÀN TOUR

