Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên văn phòng Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 12 DC7, Sơn Kỳ, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Trực văn phòng, điện thoại và quầy lễ tân
Quản lý đội xe, hỗ trợ điều hành vận tải
Lập các báo cáo theo yêu cầu
Sắp xếp, lưu trữ, nhận gửi chứng từ văn phòng.
Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan giao thông vận tải
Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc điều hành vận tải là một lợi thế.
Chăm chỉ, ham học hỏi và có trách nhiệm công việc
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10-12 tr (tùy theo năng lực)
Thưởng tháng 13
Chế độ BHXH, sinh nhật, hiếu hỉ và đầy đủ quyền lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
