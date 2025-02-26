Tuyển Nhân viên văn phòng Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 DC7, Sơn Kỳ, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên văn phòng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Trực văn phòng, điện thoại và quầy lễ tân

Quản lý đội xe, hỗ trợ điều hành vận tải

Lập các báo cáo theo yêu cầu

Sắp xếp, lưu trữ, nhận gửi chứng từ văn phòng.

Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành liên quan giao thông vận tải

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng hoặc điều hành vận tải là một lợi thế.

Chăm chỉ, ham học hỏi và có trách nhiệm công việc

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-12 tr (tùy theo năng lực)

Thưởng tháng 13

Chế độ BHXH, sinh nhật, hiếu hỉ và đầy đủ quyền lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Giao Nhận An Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin