Tuyển Product Marketing CÔNG TY TNHH FASTECH ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

• Địa điểm làm việc: T6-01, The Manhattan Vinhomes Grand Park, Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM

• Thời gian làm việc: 8h30 - 17h45, từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (nghỉ trưa 12h00 - 13h15)

• Báo cáo trực tiếp: Merchandise Manager

• Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo kế hoạch ra mắt sản phẩm và sản xuất đơn hàng đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng.

• Chuẩn bị và theo dõi tài liệu sản xuất, đảm bảo dữ liệu chính xác trước khi đặt hàng.

• Tổ chức và tham gia các buổi đánh giá sản phẩm.

• Giám sát và theo dõi quá trình sản xuất đơn hàng.

• Đánh giá và làm việc với nhà cung cấp về năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng.

• Theo dõi và kiểm soát quy trình thanh toán với nhà cung cấp, đảm bảo đúng quy định và thời hạn.

• Lưu trữ hồ sơ và lập báo cáo định kỳ về tiến độ sản xuất, hiệu suất làm việc và chất lượng sản phẩm.

• Đề xuất cải tiến quy trình để tối ưu chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.