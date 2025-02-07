Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 19 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Marketing Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel
- Hồ Chí Minh: Tầng 10, 1196 đường 3/2, P8, Q11
Mô Tả Công Việc Product Marketing Với Mức Lương 15 - 19 Triệu
1️⃣ Mô tả công việc
Là một Performance Marketing Executive tại Live Channel, bạn sẽ chịu trách nhiệm triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo Digital nhằm tối đa hóa ROI, tăng trưởng doanh số và đảm bảo KPIs cho công ty.
*Nhiệm vụ chính:
✅ Triển khai & tối ưu hóa quảng cáo trên các nền tảng chính:
Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, Shopee Ads, Amazon Ads.
Theo dõi, đo lường & tối ưu hiệu suất quảng cáo theo KPI đề ra.
✅ Xây dựng kế hoạch ngân sách quảng cáo & tối ưu chi phí:
Lập kế hoạch scaling & testing, tối ưu ngân sách [số tiền] triệu/tháng.
Đảm bảo đạt doanh số tối thiểu [Số tiền] triệu khi đạt 100% KPI.
✅ Tối ưu hóa chiến dịch & thực hiện A/B Testing:
Theo dõi ROAS, CPA, CTR, CPC và điều chỉnh chiến lược phù hợp.
Phối hợp với team Content & Design để tối ưu quảng cáo.
✅ Báo cáo & phân tích dữ liệu quảng cáo:
Tổng hợp & phân tích hiệu suất chiến dịch hàng tuần, hàng tháng.
Đề xuất điều chỉnh chiến lược dựa trên số liệu thực tế.
Với Mức Lương 15 - 19 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Truyền Thông Live Channel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
