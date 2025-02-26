Tuyển Product Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3,000 USD

Objective

• Phối hợp với các Khối chức năng và cơ quan ban ngành để thực hiện hồ sơ pháp lý Dự án.

• Coordinate with the functional divisions and Authorities to implement the project licensing of the Project.

Trách nhiệm chính/Key accountabilities

1.1 Xây dựng, duy trì và phát triển tốt các mối quan hệ

với các cơ quan, tổ chức Nhà nước

Build up, maintain and develop good relationship

with Government agencies and institutions

1.2 Chịu trách nhiệm đề xuất, thực hiện các hoạt động

nhằm xây dựng và phát triển mối quan hệ với các

Cơ quan chức năng

Be responsible to propose and perform activities to

build up and develop relationship with Competent

agencies

1.3 Là đầu mối để tương tác, trao đổi trực tiếp với các

Cơ quan chức năng Nhà nước trong quá trình thực

hiện triển khai dự án theo qui định của Nhà nước

(các hồ sơ, chứng từ trong quá trình xin cấp phép Dự