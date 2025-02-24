Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Ns Logistics Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chúng tôi đang tìm kiếm một Trucking Manager có kinh nghiệm để quản lý và điều phối hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo hiệu suất tối ưu, giảm chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhiệm vụ chính:

• Quản lý đội xe tải và tài xế, đảm bảo vận hành đúng kế hoạch và an toàn.

• Lập kế hoạch tuyến đường, tối ưu hóa lịch trình giao hàng nhằm giảm chi phí và thời gian.

• Theo dõi, bảo trì phương tiện, đảm bảo xe luôn trong tình trạng hoạt động tốt.

• Kiểm soát ngân sách vận tải, bao gồm chi phí nhiên liệu, bảo trì, lương tài xế.

• Quản lý việc tuân thủ các quy định pháp luật về vận tải và an toàn giao thông.

• Tuyển dụng, đào tạo và đánh giá hiệu suất tài xế.

• Ứng dụng công nghệ vào quản lý vận tải (GPS, phần mềm logistics, v.v.).

• Báo cáo hoạt động vận tải và đề xuất giải pháp cải thiện hiệu suất.