Tuyển Product Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư - Dịch Vụ HumVentures làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Bạn có đam mê trong lĩnh vực tuyển dụng & phát triển nhân tài? Bạn mong muốn đóng vai trò chiến lược trong việc thu hút, xây dựng & giữ chân nhân sự chất lượng? Nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội để dẫn dắt đội ngũ tuyển dụng, tối ưu hóa chiến lược cung ứng nhân lực và ứng dụng công nghệ vào tuyển dụng, đây chính là vị trí dành cho bạn!

tuyển dụng & phát triển nhân tài

chiến lược trong việc thu hút, xây dựng & giữ chân nhân sự chất lượng

dẫn dắt đội ngũ tuyển dụng, tối ưu hóa chiến lược cung ứng nhân lực và ứng dụng công nghệ vào tuyển dụng

HumVentures là thương hiệu Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực dịch vụ hiếu khách, sở hữu chuỗi thương hiệu cao cấp về ẩm thực, không gian sự kiện và quà tặng thủ công vùng miền đặc sắc. Với sứ mệnh tôn vinh văn hóa và nâng tầm trải nghiệm, chúng tôi không ngừng đổi mới và phát triển để mang đến những giá trị khác biệt cho khách hàng.

Nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng & tối ưu hóa nguồn nhân lực, chúng tôi đang tìm kiếm Quản lý Nguồn Nhân lực (People Resources Manager/ TA Manager) – người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định & thực thi chiến lược tuyển dụng nhằm thu hút nhân tài, nâng cao hiệu suất tuyển dụng & tối ưu hóa bằng công nghệ và dữ liệu.

Quản lý Nguồn Nhân lực (People Resources Manager/ TA Manager)

CHÚNG TÔI MONG ĐỢI GÌ NƠI ỨNG VIÊN