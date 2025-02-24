Tuyển Project Manager Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. JOB PURPOSE

To plan and control regional project sales activities to achieve, and possibly exceed sales volume, sales value, and contribution target at the optimal profitability for Ariston Vietnam project products.

The position is based in Ho Chi Minh City. He/she hierarchically reports to the Project Sales Manager.

I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

The position is based in Hanoi/Da Nang/Ho Chi Minh City. He/she hierarchically reports to the Project Sales Manager. Lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động bán hàng của dự án theo khu vực để có thể đạt được khổi lượng bán hàng nhiều nhất có thể, giá trị bán hàng và mục tiêu đóng góp với mức sinh lời tối ưu cho các sản phẩm Dự án Ariston Việt Nam.

Vị trí này làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh/chị báo cáo phân cấp cho Quản lí Bán hàng khu vực.

II. RESPONSIBILITIES

1. Customer relations

- Conduct regular visits to customers within the assigned territory to build and maintain strong relationships.

- Establish connections with key decision-makers to facilitate successful sales outcomes.

- Monitor and promote the use of service offerings among the sales team to ensure customer satisfaction.