Tuyển Project Manager Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
- Hồ Chí Minh: S104, Kim Do Office Building, 123 Le Loi, Ben Thanh, 1st Dist, HCM
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận
I. JOB PURPOSE
To plan and control regional project sales activities to achieve, and possibly exceed sales volume, sales value, and contribution target at the optimal profitability for Ariston Vietnam project products.
The position is based in Ho Chi Minh City. He/she hierarchically reports to the Project Sales Manager.
I. MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC
The position is based in Hanoi/Da Nang/Ho Chi Minh City. He/she hierarchically reports to the Project Sales Manager. Lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động bán hàng của dự án theo khu vực để có thể đạt được khổi lượng bán hàng nhiều nhất có thể, giá trị bán hàng và mục tiêu đóng góp với mức sinh lời tối ưu cho các sản phẩm Dự án Ariston Việt Nam.
Vị trí này làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Anh/chị báo cáo phân cấp cho Quản lí Bán hàng khu vực.
II. RESPONSIBILITIES
1. Customer relations
- Conduct regular visits to customers within the assigned territory to build and maintain strong relationships.
- Establish connections with key decision-makers to facilitate successful sales outcomes.
- Monitor and promote the use of service offerings among the sales team to ensure customer satisfaction.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Ariston Industrial Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
