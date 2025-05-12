Tuyển Project Manager VIETNAM INVESTMENTS GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

VIETNAM INVESTMENTS GROUP
Ngày đăng tuyển: 12/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/06/2025
VIETNAM INVESTMENTS GROUP

Project Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại VIETNAM INVESTMENTS GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 2nd Floor, Golden Plaza Building, 465 Hong Bang, Ward 14, District 5, HCMC.

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

• Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối các dự án từ khâu ý tưởng đến triển khai và đánh giá kết quả.
• Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành đúng hạn, đúng ngân sách và đạt chất lượng đề ra.
• Quản lý ngân sách dự án, đảm bảo chi tiêu hợp lý và đúng mục tiêu tài chính.
• Điều phối và quản lý các bên liên quan trong dự án, bao gồm cả nội bộ và đối tác bên ngoài.
• Giao tiếp hiệu quả với các phòng ban liên quan, xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác vững chắc.
• Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai dự án một cách chủ động và hiệu quả.
• Thực hiện các báo cáo tiến độ định kỳ cho cấp quản lý.
• Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban toàn quốc để triển khai các dự án có liên quan
• Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý cấp cao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

● Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị dự án, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
● Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý dự án.
● Có kinh nghiệm trong việc quản lý ngân sách dự án và kiểm soát chi phí hiệu quả.
● Kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc, có khả năng xử lý tình huống linh hoạt và chuyên nghiệp.
● Có tư duy chiến lược, khả năng tổ chức công việc và quản lý thời gian tốt.
● Thành thạo các công cụ quản lý dự án (Trello, Asana, MS Project, v.v.).

Tại VIETNAM INVESTMENTS GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Chăm sóc sức khoẻ
- Thưởng các dịp lễ, sinh nhật, quà tặng dịp sinh con, cưới hỏi , Chương trình Team building - Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe đặc biệt - Thưởng hiệu suất kinh doanh - Các chương trình Đào tạo trong và ngoài nước - Môi trường văn phòng năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIETNAM INVESTMENTS GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIETNAM INVESTMENTS GROUP

VIETNAM INVESTMENTS GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Pearl 5 Tower, Lê Quý Đôn, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

