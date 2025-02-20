Tuyển Project Manager Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch điều phối và hoàn thành dự án đúng thời hạn; giám sát tất cả các khía cạnh của dự án; xác định thời hạn, phân công trách nhiệm, theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện dự án; thực hiện các báo cáo cho cấp quản lý và các bên liên quan trong dự án. Cụ thể:

Lập kế hoạch và thiết kế dự án:

Gặp gỡ với các bên liên quan để thảo luận về mục tiêu và phạm vi dự án

Tổ chức các buổi làm việc để thu thập thông tin và phản hồi từ các bên liên quan

Phân tích các yêu cầu của dự án

Xác định các hoạt động cần thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của dự án

Lập lịch trình các hoạt động

Xác định nguồn lực, ngân sách cần thiết cho dự án

Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm dự án

Trình bày kế hoạch dự án cho các bên liên quan

Triển khai và Giám sát dự án:

Dẫn dắt và theo dõi các hoạt động phát triển/ triển khai dự án để đạt được các mục tiêu của dự án

Theo dõi và giám sát triển khai theo kế hoạch

Đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ về thời gian, ngân sách đã được dự toán và thống nhất

Quản lý các bên liên quan, các kết quả đầu ra để đảm bảo mục tiêu và kết quả dự án

Quản lý các thay đổi, issue trong dự án

Báo cáo tiến độ dự án cho Ban lãnh đạo, các bên liên quan trong dự án

Đóng dự án:

Thực hiện đánh giá kết quả dự án theo các tiêu chí của dự án

Thực hiện nghiệm thu dự án với các bên liên quan

Thực hiện các thủ tục đóng dự án

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành khác có liên quan

Từ 2 năm kinh nghiệm quản trị dự án

Có khả năng nghiên cứu nhanh và nắm bắt được kiến thức về hệ thống cũng như các điểm quan trọng về kỹ thuật/công nghệ

Kiến thức về Quản lý dự án, và quy trình triển khai dự án

Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ, đặt mục tiêu, thúc đẩy, tạo gắn kết

Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ

Kỹ năng quản lý phạm vi, chi phí và thời gian dự án

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ra quyết định

Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 15M tùy năng lực, 4-6 tháng xét tăng lương 1 lần;

Sau 2 tháng thử việc sẽ được cân nhắc lên nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH

Được trang bị toàn bộ thiết bị làm việc

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin