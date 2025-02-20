Tuyển Project Manager Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare
- Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm quản lý dự án bao gồm việc lập kế hoạch điều phối và hoàn thành dự án đúng thời hạn; giám sát tất cả các khía cạnh của dự án; xác định thời hạn, phân công trách nhiệm, theo dõi và tổng hợp tiến độ thực hiện dự án; thực hiện các báo cáo cho cấp quản lý và các bên liên quan trong dự án. Cụ thể:
Lập kế hoạch và thiết kế dự án:
Gặp gỡ với các bên liên quan để thảo luận về mục tiêu và phạm vi dự án
Tổ chức các buổi làm việc để thu thập thông tin và phản hồi từ các bên liên quan
Phân tích các yêu cầu của dự án
Xác định các hoạt động cần thực hiện để đáp ứng các yêu cầu của dự án
Lập lịch trình các hoạt động
Xác định nguồn lực, ngân sách cần thiết cho dự án
Phân công trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm dự án
Trình bày kế hoạch dự án cho các bên liên quan
Triển khai và Giám sát dự án:
Dẫn dắt và theo dõi các hoạt động phát triển/ triển khai dự án để đạt được các mục tiêu của dự án
Theo dõi và giám sát triển khai theo kế hoạch
Đảm bảo dự án triển khai theo tiến độ về thời gian, ngân sách đã được dự toán và thống nhất
Quản lý các bên liên quan, các kết quả đầu ra để đảm bảo mục tiêu và kết quả dự án
Quản lý các thay đổi, issue trong dự án
Báo cáo tiến độ dự án cho Ban lãnh đạo, các bên liên quan trong dự án
Đóng dự án:
Thực hiện đánh giá kết quả dự án theo các tiêu chí của dự án
Thực hiện nghiệm thu dự án với các bên liên quan
Thực hiện các thủ tục đóng dự án
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm quản trị dự án
Có khả năng nghiên cứu nhanh và nắm bắt được kiến thức về hệ thống cũng như các điểm quan trọng về kỹ thuật/công nghệ
Kiến thức về Quản lý dự án, và quy trình triển khai dự án
Kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ, đặt mục tiêu, thúc đẩy, tạo gắn kết
Kỹ năng lập kế hoạch, theo dõi và kiểm soát tiến độ
Kỹ năng quản lý phạm vi, chi phí và thời gian dự án
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và ra quyết định
Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare Thì Được Hưởng Những Gì
Sau 2 tháng thử việc sẽ được cân nhắc lên nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ quyền lợi về BHXH
Được trang bị toàn bộ thiết bị làm việc
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ Procare
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
