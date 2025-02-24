Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

TechPlus Solution là đơn vị tiên phong trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp tài chính số cho Ngân hàng và các tổ chức tài chính. Với hệ sinh thái giải pháp đa dạng, TechPlus giúp các tổ chức tài chính tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh thông qua các công nghệ tiên tiến.

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, TechPlus đang tìm kiếm Project Manager / Product Owner có khả năng quản lý dự án, phát triển sản phẩm và thực hiện hoạt động Presale, đảm bảo các sản phẩm và giải pháp của công ty tiếp cận đúng nhu cầu của khách hàng.

Trách nhiệm công việc

Quản trị dự án (Project Management)

Quản lý toàn bộ vòng đời dự án phần mềm, từ lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, triển khai, bàn giao và vận hành.

Xây dựng kế hoạch dự án, bao gồm phạm vi, tiến độ, ngân sách, nguồn lực và quản lý rủi ro.

Điều phối các bên liên quan: Khách hàng, Đội kỹ thuật, Ban lãnh đạo, Đối tác.

Giám sát tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng và tuân thủ cam kết với khách hàng.

Báo cáo định kỳ về trạng thái dự án, đánh giá hiệu quả và tối ưu quy trình.

Quản lý sản phẩm (Product Ownership)

Phối hợp với khách hàng để thu thập và phân tích yêu cầu, đảm bảo giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.

Xây dựng và ưu tiên backlog sản phẩm, định nghĩa tính năng và thiết kế giải pháp.

Làm việc với đội ngũ kỹ thuật để triển khai các tính năng chiến lược, tối ưu trải nghiệm người dùng.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giám sát thử nghiệm UAT, hỗ trợ ra mắt và cải tiến sau triển khai.

Theo dõi xu hướng công nghệ và thị trường, đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Hoạt động Presale – Hỗ trợ kinh doanh

Tư vấn giải pháp công nghệ tài chính số cho khách hàng là Ngân hàng và tổ chức tài chính.

Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để xây dựng đề xuất giải pháp, hồ sơ đấu thầu, trình bày demo sản phẩm.

Tạo tài liệu Presale như Proposal, Whitepaper, Business Case ... để hỗ trợ đội Sales.

Làm việc trực tiếp với khách hàng để giải thích, tư vấn mô hình triển khai, giúp tối ưu hiệu quả giải pháp.

Đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ phát triển sản phẩm và khách hàng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xây dựng và phát triển đội ngũ

Đánh giá năng lực đội ngũ, lập kế hoạch đào tạo để phát triển nhân sự.

Xây dựng quy trình làm việc chuẩn hóa, thúc đẩy mô hình Agile / Scrum.

Hỗ trợ tuyển dụng, phát triển đội ngũ chuyên gia về Tài chính số, Ngân hàng số, Fintech.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm và bằng cấp

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm / quản lý sản phẩm / presale giải pháp tài chính số.

Đã từng triển khai các hệ thống tài chính số, Core Banking, Open Banking, Digital Banking là lợi thế.

Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm, mô hình Agile/Scrum, quản trị sản phẩm.

Kỹ năng chuyên môn

Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc (Agile, Scrum, Waterfall).

Kinh nghiệm quản lý sản phẩm từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai thực tế.

Có kinh nghiệm làm Presale, tư vấn giải pháp CNTT tài chính cho khách hàng B2B là 1 lợi thế.

Thành thạo công cụ quản lý dự án (JIRA, Trello, Microsoft Project).

Có hiểu biết về công nghệ tài chính, bao gồm API, Microservices, Cloud, AI/ML trong tài chính.

Có kiến thức chuyên môn về các nền tảng công nghệ phổ biến (.Net, SQL, Docker, CI/CD, Cloud).

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân

Giao tiếp và đàm phán xuất sắc, có khả năng thuyết trình trước khách hàng.

Tư duy chiến lược, có khả năng xây dựng roadmap sản phẩm dài hạn.

Tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm trong môi trường áp lực cao.

Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi để cập nhật công nghệ mới.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và Phụ cấp: cạnh tranh với thị trường ở vị trí công việc.

Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc theo chính sách của Công ty.

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước

Quyền lợi Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện (PVI Care hoặc tương đương) theo chính sách của Công ty.

Thưởng các ngày lễ tết: Theo quy định chung của Công ty.

Chế độ tăng lương hấp dẫn: thù lao và thưởng cho nhân viên dựa trên hiệu suất làm việc và đóng góp cá nhân. Được xem xét ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới đánh giá định kỳ.

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm và phép thâm niên.

Chế độ du lịch: 1 năm /1 lần, chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.

Thời gian làm việc: Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30-18h (từ thứ 2 - sáng thứ 7).

Các chế độ khác: theo Luật Lao động Việt Nam – theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của Công ty.

Tại sao bạn nên ứng tuyển?

Được tham gia vào các dự án lớn về tài chính số, làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu.

Đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.

Môi trường năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.

Học hỏi và phát triển cùng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Công nghệ tài chính.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.