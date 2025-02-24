Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Project Manager CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Project Manager

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Project Manager Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 74 Khúc Thừa Dụ, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Project Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

TechPlus Solution là đơn vị tiên phong trong việc phát triển và cung cấp các giải pháp tài chính số cho Ngân hàng và các tổ chức tài chính. Với hệ sinh thái giải pháp đa dạng, TechPlus giúp các tổ chức tài chính tối ưu hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng và mở rộng cơ hội kinh doanh thông qua các công nghệ tiên tiến.
giải pháp tài chính số
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển, TechPlus đang tìm kiếm Project Manager / Product Owner có khả năng quản lý dự án, phát triển sản phẩm và thực hiện hoạt động Presale, đảm bảo các sản phẩm và giải pháp của công ty tiếp cận đúng nhu cầu của khách hàng.
Project Manager / Product Owner
Presale
Trách nhiệm công việc
Quản trị dự án (Project Management)
Quản lý toàn bộ vòng đời dự án phần mềm, từ lập kế hoạch, thiết kế, phát triển, triển khai, bàn giao và vận hành.
toàn bộ vòng đời dự án phần mềm
Xây dựng kế hoạch dự án, bao gồm phạm vi, tiến độ, ngân sách, nguồn lực và quản lý rủi ro.
phạm vi, tiến độ, ngân sách, nguồn lực
Điều phối các bên liên quan: Khách hàng, Đội kỹ thuật, Ban lãnh đạo, Đối tác.
Khách hàng, Đội kỹ thuật, Ban lãnh đạo, Đối tác.
Giám sát tiến độ dự án, đảm bảo chất lượng và tuân thủ cam kết với khách hàng.
đảm bảo chất lượng
Báo cáo định kỳ về trạng thái dự án, đánh giá hiệu quả và tối ưu quy trình.
Quản lý sản phẩm (Product Ownership)
Phối hợp với khách hàng để thu thập và phân tích yêu cầu, đảm bảo giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tế.
thu thập và phân tích yêu cầu
Xây dựng và ưu tiên backlog sản phẩm, định nghĩa tính năng và thiết kế giải pháp.
backlog sản phẩm
Làm việc với đội ngũ kỹ thuật để triển khai các tính năng chiến lược, tối ưu trải nghiệm người dùng.
các tính năng chiến lược
Đảm bảo chất lượng sản phẩm, giám sát thử nghiệm UAT, hỗ trợ ra mắt và cải tiến sau triển khai.
chất lượng sản phẩm
Theo dõi xu hướng công nghệ và thị trường, đề xuất các giải pháp sáng tạo nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Hoạt động Presale – Hỗ trợ kinh doanh
Tư vấn giải pháp công nghệ tài chính số cho khách hàng là Ngân hàng và tổ chức tài chính.
Tư vấn giải pháp công nghệ tài chính số
Ngân hàng và tổ chức tài chính.
Phối hợp với đội ngũ kinh doanh để xây dựng đề xuất giải pháp, hồ sơ đấu thầu, trình bày demo sản phẩm.
đề xuất giải pháp, hồ sơ đấu thầu, trình bày demo sản phẩm.
Tạo tài liệu Presale như Proposal, Whitepaper, Business Case ... để hỗ trợ đội Sales.
tài liệu Presale
Làm việc trực tiếp với khách hàng để giải thích, tư vấn mô hình triển khai, giúp tối ưu hiệu quả giải pháp.
giải thích, tư vấn mô hình triển khai
Đóng vai trò cầu nối giữa đội ngũ phát triển sản phẩm và khách hàng, đảm bảo sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Xây dựng và phát triển đội ngũ
Đánh giá năng lực đội ngũ, lập kế hoạch đào tạo để phát triển nhân sự.
Xây dựng quy trình làm việc chuẩn hóa, thúc đẩy mô hình Agile / Scrum.
Hỗ trợ tuyển dụng, phát triển đội ngũ chuyên gia về Tài chính số, Ngân hàng số, Fintech.
Tài chính số, Ngân hàng số, Fintech.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm và bằng cấp
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng hoặc lĩnh vực liên quan.
Công nghệ thông tin, Hệ thống thông tin, Kinh tế, Tài chính Ngân hàng
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án phần mềm / quản lý sản phẩm / presale giải pháp tài chính số.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm
quản lý dự án phần mềm / quản lý sản phẩm / presale giải pháp tài chính số.
Đã từng triển khai các hệ thống tài chính số, Core Banking, Open Banking, Digital Banking là lợi thế.
hệ thống tài chính số, Core Banking, Open Banking, Digital Banking
Am hiểu về quy trình phát triển phần mềm, mô hình Agile/Scrum, quản trị sản phẩm.
quy trình phát triển phần mềm, mô hình Agile/Scrum, quản trị sản phẩm
Kỹ năng chuyên môn
Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc (Agile, Scrum, Waterfall).
Kỹ năng quản lý dự án xuất sắc
Kinh nghiệm quản lý sản phẩm từ giai đoạn ý tưởng đến triển khai thực tế.
Kinh nghiệm quản lý sản phẩm
Có kinh nghiệm làm Presale, tư vấn giải pháp CNTT tài chính cho khách hàng B2B là 1 lợi thế.
Thành thạo công cụ quản lý dự án (JIRA, Trello, Microsoft Project).
quản lý dự án
Có hiểu biết về công nghệ tài chính, bao gồm API, Microservices, Cloud, AI/ML trong tài chính.
API, Microservices, Cloud, AI/ML trong tài chính.
Có kiến thức chuyên môn về các nền tảng công nghệ phổ biến (.Net, SQL, Docker, CI/CD, Cloud).
.Net, SQL, Docker, CI/CD, Cloud
Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.
Kỹ năng mềm và phẩm chất cá nhân
Giao tiếp và đàm phán xuất sắc, có khả năng thuyết trình trước khách hàng.
Giao tiếp và đàm phán xuất sắc
Tư duy chiến lược, có khả năng xây dựng roadmap sản phẩm dài hạn.
Tư duy chiến lược
Tư duy phản biện, phân tích và giải quyết vấn đề nhanh nhạy.
Tư duy phản biện
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm trong môi trường áp lực cao.
Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi để cập nhật công nghệ mới.
Tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập và Phụ cấp: cạnh tranh với thị trường ở vị trí công việc.
Được cung cấp thiết bị phục vụ công việc theo chính sách của Công ty.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước
Quyền lợi Bảo hiểm sức khỏe tự nguyện (PVI Care hoặc tương đương) theo chính sách của Công ty.
Thưởng các ngày lễ tết: Theo quy định chung của Công ty.
Chế độ tăng lương hấp dẫn: thù lao và thưởng cho nhân viên dựa trên hiệu suất làm việc và đóng góp cá nhân. Được xem xét ngay khi bạn là một nhân viên xuất sắc mà không cần chờ tới đánh giá định kỳ.
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm và phép thâm niên.
Chế độ du lịch: 1 năm /1 lần, chương trình teambuilding được tổ chức thường niên.
Thời gian làm việc: Sáng: 8h30-12h, Chiều: 13h30-18h (từ thứ 2 - sáng thứ 7).
Các chế độ khác: theo Luật Lao động Việt Nam – theo Nội quy lao động và Quy định tài chính của Công ty.
Tại sao bạn nên ứng tuyển?
Được tham gia vào các dự án lớn về tài chính số, làm việc với các Ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu.
các dự án lớn về tài chính số
Ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu
Đóng vai trò chiến lược trong việc phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường.
chiến lược
Môi trường năng động, sáng tạo, có nhiều cơ hội phát triển và thăng tiến.
năng động, sáng tạo
Học hỏi và phát triển cùng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực Fintech và Công nghệ tài chính.
đội ngũ chuyên gia

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CỘNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, số 6 Ngõ 1002 đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-project-manager-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job319866
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty CP Star Invest Việt Nam
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Star Invest Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công ty CP Star Invest Việt Nam
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 9 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIÊN TÚ
Hạn nộp: 31/10/2025
Thanh Hóa Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Tuyển Kỹ sư vật liệu Công ty Cổ phần Chứng khoán MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH H&E INDUSTRIES VIETNAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VITTORIA ACCESSORIES
Hạn nộp: 31/12/2025
Hải Phòng Còn 92 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CELEBRITY FASHION VINA
Hạn nộp: 24/10/2025
Quảng Nam Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & Operations Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LianLian Global Vietnam
Tuyển Project Manager LianLian Global Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
LianLian Global Vietnam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Tuyển Project Manager Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu
Công Ty TNHH Appen Data Technology Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 40 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bosch Global Software Technologies Company Limited
Tuyển Project Manager Bosch Global Software Technologies Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bosch Global Software Technologies Company Limited
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 60 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu BSS Group
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EVERSTAR GLOBAL
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN POWERGATE SOFTWARE
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty Cổ phần Atomi Digital
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN KAOPIZ HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần NTTe-MOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần NTTe-MOI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công Ty Cổ Phần Aggregatori Capaci
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 48 Triệu Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
35 - 48 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Project Manager CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY LOGISTICS - TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 USD Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Tới 2 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần công nghệ Prep làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công ty cổ phần công nghệ Prep
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 65 Triệu CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
Tới 65 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần 3H INC Việt Nam
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH CMC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 55 Triệu Công ty TNHH CMC GLOBAL
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 40 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
Tới 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Project Manager Công ty CP Phần mềm MOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 55 Triệu Công ty CP Phần mềm MOR
40 - 55 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NTQ SOLUTION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Tinhvan Consulting làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Tinhvan Consulting
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 USD Công Ty SmartOSC
Tới 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Project Manager Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Project Manager Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 48 Triệu Công ty TNHH NTT DATA VIỆT NAM
0.1 - 48 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm