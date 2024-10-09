Tuyển IT phần mềm Beetechsoft làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Beetechsoft
Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Trao đổi trực tiếp với Product Owner, quản lý dự án, khách hàng để xác định yêu cầu dự án, hoặc đọc hiểu/ phân tích tài liệu từ phía khách hàng gửi để hiểu được yêu cầu dự án.
Tham gia vào các dự án offshore của khách hàng Nhật Bản hoặc dự án product của công ty tùy thuộc vào tình hình công việc và sự phân chia của cấp trên.
Lập test plan, test design, test case, chuẩn bị dữ liệu test.
Tham gia dự án về automation testing, được training và làm việc cùng khách hàng Nhật Bản
Thực hiện kiểm thử, log bugs nếu có, quản lý bug, phân tích, báo cáo về tình hình bugs cho PM/quản lý dự án
Địa điểm làm việc: 475 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành công nghệ phần mềm
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm QA trong các dự án phát triển phần mềm, website, API, smartphone app, ...
Có tiếng Nhật là lợi thế
Nắm được kiến thức cơ bản về SQL, API
Có kỹ năng test với mobile app
Nắm chắc kiến thức về Database và SQL.
Đã có kinh nghiệm test API trong các dự án website, App…
Có khả năng nắm bắt nghiệp vụ dự án nhanh chóng và xây dựng chiến lược kiểm thử hiệu quả
Đã có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật Bản là một lợi thế.
Ưu tiên những ứng viên sẵn sàng va chạm - thử thách với những công nghệ mới.
Ưu tiên những ứng viên có năng lực sáng tạo và khả năng giao tiếp tốt đặc biệt có kỹ năng LeaderShip.
Ưu tiên những ứng viên luôn nỗ lực hết mình trong mọi hoàn cảnh và đưa ra những ý kiến đóng góp để phát triển công việc.
Tại Beetechsoft Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 15 triệu – 30 triệu tùy theo năng lực
Trợ cấp ăn trưa và gửi xe
Được nghỉ thứ 7, chủ nhật
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Đóng BHXH sau khi thử việc, hưởng các chế độ phúc lợi theo luật lao động Việt Nam
Review lương: 2 lần/năm, Lương tháng 13 + thưởng dự án theo quý tùy vào tình hình kinh doanh của công ty
Được tham gia các sự kiện và Câu lạc bộ dưới sự tài trợ chính thức của Công ty: CLB Bóng đá, tiệc sinh nhật, team building hàng quý, company trip hàng năm,...
Cơ hội thăng tiến cao, cơ hội lớn để trở thành key member của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Beetechsoft
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
