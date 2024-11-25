Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Cmath Education
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Công Ty TNHH Cmath Education

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cmath Education

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: NTT06, Chung cư Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo nhân viên
- Giám sát, quản lý quy trình làm việc
- Quản lý hoạt động của cơ sở
- Chăm sóc, giải quyết khiếu nại của phụ huynh
- Quản lý cơ sở vật chất:- Quản lý doanh thu
- Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn công ty
- Khéo léo xử lý các mối quan hệ
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng về quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, Luật,...
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý trong các trung tâm dạy học
- Thái độ ham học hỏi, mong muốn thay đổi tích cực
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.
- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Cmath Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20tr/th (Lương + trợ cấp)
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
- Du lịch hàng năm
- Làm việc trong một môi trường thực sự vui vẻ,thân thiện, ổn định,
- Làm các buổi chiều, tối ( 8h/ ca, nghỉ 1 ngày /1 tuần) (Các buổi làm tối sẽ được nghỉ sáng ; làm sáng nghỉ tối)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cmath Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cmath Education

Công Ty TNHH Cmath Education

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cơ sở 1: Nhà liền kề 12, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội (Sau chung cư thống nhất Complex) Cơ sở 2: Nhà liền kề 06, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội (Sau chung cư thống nhất Complex)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

