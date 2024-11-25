Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH Cmath Education
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: NTT06, Chung cư Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo nhân viên
- Giám sát, quản lý quy trình làm việc
- Quản lý hoạt động của cơ sở
- Chăm sóc, giải quyết khiếu nại của phụ huynh
- Quản lý cơ sở vật chất:- Quản lý doanh thu
- Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn công ty
- Khéo léo xử lý các mối quan hệ
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng về quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, Luật,...
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý trong các trung tâm dạy học
- Thái độ ham học hỏi, mong muốn thay đổi tích cực
- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.
- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng.
Tại Công Ty TNHH Cmath Education Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 10 - 20tr/th (Lương + trợ cấp)
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động
- Du lịch hàng năm
- Làm việc trong một môi trường thực sự vui vẻ,thân thiện, ổn định,
- Làm các buổi chiều, tối ( 8h/ ca, nghỉ 1 ngày /1 tuần) (Các buổi làm tối sẽ được nghỉ sáng ; làm sáng nghỉ tối)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cmath Education
