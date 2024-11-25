Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty TNHH Cmath Education làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NTT06, Chung cư Thống Nhất Complex, 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tuyển dụng, hướng dẫn, đào tạo nhân viên

- Giám sát, quản lý quy trình làm việc

- Quản lý hoạt động của cơ sở

- Chăm sóc, giải quyết khiếu nại của phụ huynh

- Quản lý cơ sở vật chất:- Quản lý doanh thu

- Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn công ty

- Khéo léo xử lý các mối quan hệ

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng về quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực, Luật,...

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý trong các trung tâm dạy học

- Thái độ ham học hỏi, mong muốn thay đổi tích cực

- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

- Kỹ năng phân tích, lập kế hoạch và triển khai chiến lược kinh doanh.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng và các công cụ quản lý bán hàng.

Tại Công Ty TNHH Cmath Education Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10 - 20tr/th (Lương + trợ cấp)

- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động

- Du lịch hàng năm

- Làm việc trong một môi trường thực sự vui vẻ,thân thiện, ổn định,

- Làm các buổi chiều, tối ( 8h/ ca, nghỉ 1 ngày /1 tuần) (Các buổi làm tối sẽ được nghỉ sáng ; làm sáng nghỉ tối)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cmath Education

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin