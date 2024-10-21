Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Nhiệm vụ 1: Quản lý các hoạt động kinh doanh tại Cửa hàng. - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao. - Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng và thực hiện các kế hoạch Marketing, truyền thông cho Cửa hàng. Triển khai, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình khuyến mãi, ưu đãi và việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của Cửa hàng. - Đại diện Cửa hàng xử lý các sự cố phát sinh với khách hàng khi nhân viên cấp dưới không giải quyết được.. - Phối hợp cùng các bộ phận liên quan xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng món ăn – thức uống, quy trình phục vụ, vệ sinh... trong Cửa hàng. Nhiệm vụ 2: Kiểm soát chi phí, ngân sách - Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt, đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận. - Nhận báo cáo thu chi hàng ngày từ các bộ phận và theo dõi giám sát các báo cáo đó. Nhiệm vụ 3: Quản lý tài sản, hàng hóa - Thường xuyên theo dõi việc thu mua hàng hóa, đảm bảo định mức tồn kho tối thiểu cho Cửa hàng, điều chỉnh định mức sử dụng cho phù hợp Nhiệm vụ 4: Xây dựng đội ngũ nhân sự - Xây dựng được một đội ngũ nhân sự mạnh cả về chất và lượng: tham gia tuyển dụng, đào tạo và chủ trì các chương trình phát triển nhân viên. Quản lý công tác đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân viên kế thừa tại Cửa hàng phụ trách Nhiệm vụ 5: Các công việc khác liên quan - Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương... Trực tiếp đại diện Cửa hàng giải quyết các vấn đề liên quan trong thẩm quyền. - Báo cáo công việc định kỳ thường xuyên (ngày,tuần, tháng, quý, năm) hoặc đột xuất cho cấp trên trực tiếp về kết quả hoạt động kinh doanh của Cửa hàng.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm Quản lý hoặc 2 năm kinh nghiệm làm giám sát lĩnh vực cửa hàng đồ uống, đồ ăn nhanh, nhà hàng,...

- Ưu tiên từng làm trong các cửa hàng kem, café,...

- Sạch sẽ, gọn gàng, cần cù chịu khó.

Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp ăn ca: 624.000/ tháng.

- Thưởng doanh thu: 500.000 - 1.000.000/ tháng.

- Tham gia BHXH, BHYT, phép năm,...

- Thưởng thâm niên cuối năm

- Lương T13 (Tùy vào tình hình kinh doanh)

- Các chế độ khác: Sinh nhật, Hiếu hỉ,...

- Đào tạo, Đồng phục.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TM & XNK Nhất Lâm

