Tuyển Quản lý Cửa hàng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mục đích công việc

Vị trí này giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý trang thiết bị - vật tư - dụng cụ thuộc khối cửa hàng và các Nhà Cung Cấp liên quan.

Nhiệm vụ chính

• Thu mua trang thiết bị - vật dụng - công cụ/dụng cụ (CCDC) thuộc khối cửa hàng sử dụng.

• Phối hợp với bộ phận OPs/Kế Toán để quản lý và lập chứng từ điều chuyển - bàn giao - thanh lý - hủy Thiết bị - vật dụng - CCDC thuộc khối cửa hàng.

• Quản lý Nhà Cung Cấp (NCC) và lập chứng từ thanh toán thu mua trang thiết bị - vật dụng - CCDC.

• Trực tiếp làm việc với NCC để quản lý và theo dõi các vấn đề sửa chữa - bảo hành trang thiết bị.

• Trực tiếp làm việc với bộ phận OPs và điều phối NCC để trao đổi thông tin liên quan đến việc lắp đặt và bàn giao thiết bị cho khối của hàng.

• Phối hợp với bộ phận Kế Toán/OPs để quản lý và lập chứng từ xuất - nhập tồn kho thiết bị.

• Lập báo cáo định kỳ hàng tuần (báo cáo xuất - nhập tồn kho thiết bị/tài sản của Bộ Phận Phát Triển Cửa Hàng, Báo cáo chi phí thu mua/sửa chữa thiết bị) cho Quản Lý Trực Tiếp.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý Trực Tiếp.