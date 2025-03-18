Tuyển Quản lý Cửa hàng 7-Eleven Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

7-Eleven Vietnam
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
7-Eleven Vietnam

Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại 7-Eleven Vietnam

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 7th Floor, COBI Tower II, No 5

- 7, Street 8, Tan Phu Ward, District 7, HCM City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mục đích công việc
Vị trí này giữ vai trò quan trọng trong việc quản lý trang thiết bị - vật tư - dụng cụ thuộc khối cửa hàng và các Nhà Cung Cấp liên quan.
Nhiệm vụ chính
• Thu mua trang thiết bị - vật dụng - công cụ/dụng cụ (CCDC) thuộc khối cửa hàng sử dụng.
• Phối hợp với bộ phận OPs/Kế Toán để quản lý và lập chứng từ điều chuyển - bàn giao - thanh lý - hủy Thiết bị - vật dụng - CCDC thuộc khối cửa hàng.
• Quản lý Nhà Cung Cấp (NCC) và lập chứng từ thanh toán thu mua trang thiết bị - vật dụng - CCDC.
• Trực tiếp làm việc với NCC để quản lý và theo dõi các vấn đề sửa chữa - bảo hành trang thiết bị.
• Trực tiếp làm việc với bộ phận OPs và điều phối NCC để trao đổi thông tin liên quan đến việc lắp đặt và bàn giao thiết bị cho khối của hàng.
• Phối hợp với bộ phận Kế Toán/OPs để quản lý và lập chứng từ xuất - nhập tồn kho thiết bị.
• Lập báo cáo định kỳ hàng tuần (báo cáo xuất - nhập tồn kho thiết bị/tài sản của Bộ Phận Phát Triển Cửa Hàng, Báo cáo chi phí thu mua/sửa chữa thiết bị) cho Quản Lý Trực Tiếp.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản Lý Trực Tiếp.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại 7-Eleven Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại 7-Eleven Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

7-Eleven Vietnam

7-Eleven Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cobi Tower 2, 2-4 Street No.8, Ward Tan Phu, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

