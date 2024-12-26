Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 238 - 240 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP.HCM, Quận 1 ...và 6 địa điểm khác, Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Chịu trách nhiệm chính về doanh số của cửa hàng.

Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong cửa hàng.

Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe.

Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong quán hằng ngày.

Kiểm tra, rà soát thường xuyên date của các mặt hàng & đề xuất hướng xử lý hàng cận date

Điều hành, phối hợp nhân sự đảm bảo sự vận hành trong K coffee

Chịu trách nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại K coffee

Phân tích, lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu và có lợi nhuận.

Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện quảng bá hoặc chương trình khuyến mại...

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng bao gồm các nội dung: Nhân sự, sản phẩm, doanh thu, hoạt động...tới AM

Giải quyết các thắc mắc, phàn nàn của khách hàng.

Tuyển chọn, đào tạo, phát triển và khuyến khích nhân viên

Có trách nhiệm tiếp đón và duy trì quan hệ với các cơ quan ban ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của cửa hàng.(Khi có yêu cầu từ tổng công ty)

Training kỹ năng bán hàng của nhân viên nhằm thúc đẩy doanh số & chăm sóc khách hàng theo data có sẵn.

Tìm kiếm, mở rộng thêm các nguồn khách hàng mới.

Tính P&L Forecast hàng tháng

Những công việc khác phát sinh theo yêu cầu

1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành trở lên

2. Kỹ năng chuyên môn:

- Tác phong/Ngoại hình: Nhanh nhẹn, phù hợp với môi trường dịch vụ

- Kỹ năng sử dụng máy vi tính, (word, excel, outlook...). Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp, xử lý tình huống.

- Kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, giám sát và phát triển đội ngũ.

- Các kỹ năng khác: làm việc độc lập, theo nhóm.

3. Kinh nghiệm làm việc:

- Có kinh nghiệm làm việc trong hệ thống cửa hàng café/ nhà hàng/ khách sạn ít nhất 2 năm và 1 năm tại vị trí quản lý hoặc trợ lý quản lý hệ thống quán café /nhà hàng/khách sạn với quy mô trung bình – lớn

- Có kiến thức chung về thực phẩm, đồ uống và ngành dịch vụ.

4. Yêu cầu khác :

- Giới tính: Nam / Nữ/ Khác

- Tính cách: Trung thực, quyết đoán, nhiệt tình, hết lòng vì khách hàng, tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.300.000 - 10.000.000 + KPI.

Tham gia BHXH, BHYT theo quy định của luật Lao Động.

Thưởng tháng 13, 14, du lịch.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Phúc Sinh

