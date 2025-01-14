Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Review công việc và lương mỗi 3 tháng Phụ cấp cơm mỗi ca Cơ hội làm giám đốc vận hành của chi nhánh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và giám sát vận hành cửa hàng.

Bảo đảm công việc của nhân viên cửa hàng.

Có thể làm 2 ca hoặc 1 ca sáng hoặc tối.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự

Ưu tiên có kiến thức về cà phê.

Có khả năng quản lý

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc trước tết

Tại CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL

