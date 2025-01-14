Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Review công việc và lương mỗi 3 tháng Phụ cấp cơm mỗi ca Cơ hội làm giám đốc vận hành của chi nhánh, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và giám sát vận hành cửa hàng.
Bảo đảm công việc của nhân viên cửa hàng.
Có thể làm 2 ca hoặc 1 ca sáng hoặc tối.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong việc quản lý nhân sự
Ưu tiên có kiến thức về cà phê.
Có khả năng quản lý
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc trước tết
Tại CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUỲNH NGUYỄN ROYAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
