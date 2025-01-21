Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/02/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong ngành đồng hồ trang sức., Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý doanh số:
Đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu doanh thu hàng tháng/quý/năm của cửa hàng.
Đề xuất và triển khai các chiến lược bán hàng để tối đa hóa doanh thu.
Theo dõi và phân tích kết quả kinh doanh, điều chỉnh kế hoạch kịp thời.
Quản lý hàng hóa và tồn kho:
Kiểm soát và đảm bảo hàng hóa trong cửa hàng luôn đầy đủ, không bị thiếu hụt.
Quản lý nhập xuất hàng hóa, đảm bảo hàng hóa luôn trong tình trạng tốt và đúng mẫu mã.
Theo dõi và báo cáo về tình hình tồn kho định kỳ.
Chăm sóc khách hàng (offline và online):
Cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng.
Đảm bảo trải nghiệm mua sắm của khách hàng luôn được tối ưu cả trực tiếp tại cửa hàng và qua kênh online.
Xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng, thúc đẩy khách hàng quay lại mua sắm.
Quản lý thất thoát:
Đảm bảo không có thất thoát về hàng hóa và tài sản trong cửa hàng.
Giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa thất thoát hàng hóa.
Thực hiện kiểm kê định kỳ và báo cáo kết quả.
Báo cáo công việc:
Làm báo cáo doanh số, hàng hóa, tồn kho hàng ngày/tháng/quý/năm.
Cung cấp thông tin về các chỉ số hiệu suất, đề xuất giải pháp cải thiện nếu cần.
Quản lý nhân sự và đào tạo đội ngũ:
Quản lý, phân công công việc và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên cửa hàng.
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới, đảm bảo đội ngũ được trang bị đầy đủ kỹ năng và kiến thức về sản phẩm, quy trình bán hàng, và chăm sóc khách hàng.
Tạo động lực và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho các nhân viên trong cửa hàng.
Đảm bảo tinh thần làm việc nhóm tích cực, xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và đoàn kết.
Quản lý hình ảnh cửa hàng:
Đảm bảo cửa hàng luôn giữ được hình ảnh và không gian trưng bày sản phẩm đẹp mắt, sạch sẽ và thu hút.
Chịu trách nhiệm duy trì và cải thiện bố trí sản phẩm, biển hiệu, ánh sáng, và các yếu tố trang trí khác để nâng cao trải nghiệm mua sắm của khách hàng.
Đảm bảo cửa hàng luôn theo kịp xu hướng, thể hiện đúng phong cách và giá trị của thương hiệu.
Quản lý việc trưng bày sản phẩm sao cho bắt mắt, giúp tăng khả năng thu hút khách hàng và thúc đẩy doanh số.
Các yêu cầu khác:
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên để đảm bảo hoạt động cửa hàng diễn ra hiệu quả.
Đảm bảo môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong ngành bán lẻ, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành đồng hồ, trang sức.
Kỹ năng lãnh đạo: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội nhóm, khả năng tạo động lực và phát triển nhân viên.
Khả năng chịu áp lực: Có thể làm việc dưới áp lực cao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và các mục tiêu công việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề: Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề linh hoạt, nhanh chóng.
Kỹ năng giao tiếp: Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại hiệu quả.
Kỹ năng tổ chức và quản lý: Kỹ năng quản lý công việc, thời gian và tài nguyên hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 9 triệu VND - 11 triệu VND
Lương cứng: 6.5 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP HỆ THỐNG LONG VÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 37/2/6 Đường số 12, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

