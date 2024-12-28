Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 30 phút mỗi ca., Quận 2

Mô Tả Công Việc

1) Quản lý nhân viên: (Quy mô cửa hàng từ 05 nhân viên)

Yêu Cầu Công Việc

- Nam/Nữ.

- Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên các vị trí trưởng ca, giám sát ca, quản lý cửa hàng.

- Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và nhân sự.

- Năng động, nhiệt tình, thẳng thắn trong công việc. Ý thức trách nhiệm.

- Sử dụng được tin học văn phòng.

Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods

