Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Quản lý Cửa hàng Tại Công ty cổ phần thương mại Hi- Foods
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 30 phút mỗi ca., Quận 2
Mô Tả Công Việc
1) Quản lý nhân viên: (Quy mô cửa hàng từ 05 nhân viên)
Yêu Cầu Công Việc
- Nam/Nữ.
- Có 1-2 năm kinh nghiệm trở lên các vị trí trưởng ca, giám sát ca, quản lý cửa hàng.
- Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý thời gian và nhân sự.
- Năng động, nhiệt tình, thẳng thắn trong công việc. Ý thức trách nhiệm.
- Sử dụng được tin học văn phòng.
Quyền Lợi
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay.
