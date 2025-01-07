Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH LIDO MARINI SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Được hưởng mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc. Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty. Có cơ hội thăng tiến trong công việc. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty., Quận 1

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Quản lý nhân viên bán hàng:

• Theo dõi, kiểm tra giờ giấc làm việc của nhân viên.

• Kiểm tra, giám sát thái độ và tinh thần làm việc của từng nhân viên của mình quản lý.

• Đào tạo và huấn luyện nhân viên thuộc quyền quản lý của mình.



Theo dõi, giám sát tình hình bán hàng/đặt hàng:

• Nắm được doanh thu bán hàng hằng ngày, các mã hàng bán tốt, những mã không bán tốt, lý do không bán được hàng.

• Kiểm tra cách trưng bày hàng hóa, vệ sinh cửa hàng.



Quản lý cửa hàng:

• Quản lý tài sản của cửa hàng: tất cả các tài sản thuộc cửa hàng của mình quản lý.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực quản lý kho hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại nhà hàng, khách sạn.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần học hỏi.

Thành thạo các phần mềm quản lý kho hàng (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH LIDO MARINI SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng: 12 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIDO MARINI SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin